https://sputnikarabic.ae/20231007/عشرات-الصواريخ-تنطلق-من-قطاع-غزة-تجاه-البلدات-الإسرائيلية-والقبة-الحديدية-تتصدى-لبعضها-1081737506.html
عشرات الصواريخ تنطلق من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية والقبة الحديدية تتصدى لبعضها
عشرات الصواريخ تنطلق من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية والقبة الحديدية تتصدى لبعضها
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية، فيما تصدى نظام القبة الحديدية لبعضها. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T03:43+0000
2023-10-07T03:43+0000
2023-10-07T04:30+0000
العالم العربي
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إسرائيل
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في سياق متصل، أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة، كما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ورحوفوت وريشون لتسيون وقاعدة بالماخيم الجوية جنوب تل أبيب، حسبما ذكرت وكالة "سوا" الفلسطينية.وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه تم تفعيل إنذارات متتالية في المنطقة الوسطى وتل أبيب الكبرى.من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم السبت، تعليق الدوام في كافة المدارس في قطاع غزة حتى إشعار آخر في ظل الأوضاع المتوترة التي يشهدها القطاع.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي وقيادة المنطقة الجنوبية رفع حالة التأهب، واستعدت القوات لاحتمال تسلل مسلحين لغلاف غزة، فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بلدية رمات غان شرقي تل أبيب فتحت الملاجئ جراء التصعيد على الحدود مع غزة.يتبع...
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
عشرات الصواريخ تنطلق من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية والقبة الحديدية تتصدى لبعضها
03:43 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 04:30 GMT 07.10.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية، فيما تصدى نظام القبة الحديدية لبعضها.
في سياق متصل، أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة، كما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ورحوفوت وريشون لتسيون وقاعدة بالماخيم الجوية جنوب تل أبيب، حسبما ذكرت وكالة
"سوا" الفلسطينية.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه تم تفعيل إنذارات متتالية في المنطقة الوسطى وتل أبيب الكبرى.
من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم السبت، تعليق الدوام في كافة المدارس في قطاع غزة حتى إشعار آخر في ظل الأوضاع المتوترة التي يشهدها القطاع.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي وقيادة المنطقة الجنوبية رفع حالة التأهب، واستعدت القوات لاحتمال تسلل مسلحين لغلاف غزة، فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بلدية رمات غان شرقي تل أبيب فتحت الملاجئ جراء التصعيد على الحدود مع غزة.