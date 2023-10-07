https://sputnikarabic.ae/20231007/مشاهد-توثق-استيلاء-عناصر-من-حماس-على-مدرعة-إسرائيلية-فيديو-1081739035.html
مشاهد توثق استيلاء عناصر من "حماس" على مدرعة إسرائيلية... فيديو
مشاهد توثق استيلاء عناصر من "حماس" على مدرعة إسرائيلية... فيديو
تداولت وسائل تواصل اجتماعي فلسطينية مشاهد استيلاء على مدرعة إسرائيلية وسحبها إلى داخل قطاع غزة. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T05:57+0000
2023-10-07T05:57+0000
2023-10-07T05:57+0000
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وتوثق المشاهد لحظة استيلاء عناصر من "حماس" على مدرعة إسرائيلية وسحبها إلى داخل قطاع غزة.ونظهر المشاهد سعادة المواطنين الغزيين بالاستيلاء على المدرعة الإسرائيلية.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن حركة "حماس" الفلسطينية شنت، في وقت مبكر صباح اليوم، عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قبل ساعة بدأت منظمة حماس الإرهابية بعملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مخربين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".
https://sputnikarabic.ae/20231007/المشاهد-الأولى-لدخول-مظليين-وزوارق-ومركبات-من-حماس-إلى-داخل-غلاف-غزة-1081738580.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
مشاهد توثق استيلاء عناصر من "حماس" على مدرعة إسرائيلية... فيديو
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تداولت وسائل تواصل اجتماعي فلسطينية مشاهد استيلاء على مدرعة إسرائيلية وسحبها إلى داخل قطاع غزة.
وتوثق المشاهد لحظة استيلاء عناصر من "حماس" على مدرعة إسرائيلية وسحبها إلى داخل قطاع غزة.
ونظهر المشاهد سعادة المواطنين الغزيين بالاستيلاء على المدرعة الإسرائيلية.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن حركة "حماس" الفلسطينية شنت، في وقت مبكر صباح اليوم، عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قبل ساعة بدأت منظمة حماس
الإرهابية بعملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مخربين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".