https://sputnikarabic.ae/20231008/إعلام-مقتل-قائد-وحدة-النخبة-الشبح-الإسرائيلية-1081789466.html
إعلام: مقتل قائد وحدة النخبة "الشبح" الإسرائيلية
إعلام: مقتل قائد وحدة النخبة "الشبح" الإسرائيلية
أفادت مصادر إعلام إسرائيلية بمقتل قائد وحدة النخبة المتعددة الأبعاد، المعروفة أيضا باسم وحدة "الشبح" الإسرائيلية، العقيد روي ليفي، أثناء اشتباكات مع عناصر... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T11:46+0000
2023-10-08T11:46+0000
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ونقلت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، بيانا صادرا عن الجيش الإسرائيلي، أكد فيه، مقتل قائد وحدة الشبح الخاصة، العقيد روي ليفي، خلال معارك مع مقاتلي "حماس" في منطقة رعيم الإسرائيلية.وبحسب القناة 13 الإسرائلية، فإنه "قتل ما لا يقل عن 600 جندي ومدني في هجوم مفاجئ على إسرائيل، وأصيب أكثر من 2000 آخرين".وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام به عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
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العالم, العالم العربي
إعلام: مقتل قائد وحدة النخبة "الشبح" الإسرائيلية
11:46 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 12:16 GMT 08.10.2023) تابعنا عبر
أفادت مصادر إعلام إسرائيلية بمقتل قائد وحدة النخبة المتعددة الأبعاد، المعروفة أيضا باسم وحدة "الشبح" الإسرائيلية، العقيد روي ليفي، أثناء اشتباكات مع عناصر "حماس"، أمس السبت.
ونقلت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"
، بيانا صادرا عن الجيش الإسرائيلي، أكد فيه، مقتل قائد وحدة الشبح الخاصة، العقيد روي ليفي، خلال معارك مع مقاتلي "حماس" في منطقة رعيم الإسرائيلية.
وجاء في البيان أن "رئيس وحدة النخبة متعددة الأبعاد، والمعروفة أيضًا باسم وحدة "الشبح"، العقيد روي ليفي، قُتل أمس(السبت)، أثناء قتال قواته مع إرهابيي "حماس" في مساكن رعيم الجنوبية".
ونوّه البيان إلى أن "وحدة "الشبح" كانت أول من خاض المعارك في المنطقة لإنقاذ المواطنين المحاصرين في منازلهم".
وبحسب القناة 13 الإسرائلية
، فإنه "قتل ما لا يقل عن 600 جندي ومدني في هجوم مفاجئ على إسرائيل، وأصيب أكثر من 2000 آخرين".
وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام به عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي
أيضا".
وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط إسرائيل، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.
وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.