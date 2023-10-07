https://sputnikarabic.ae/20231007/وزير-الخارجية-الأمريكي-نؤكد-وقوفنا-مع-إسرائيل-ضد-الهجمات-الإرهابية-1081772303.html
وزير الخارجية الأمريكي: نؤكد وقوفنا مع إسرائيل ضد "الهجمات الإرهابية"
وزير الخارجية الأمريكي: نؤكد وقوفنا مع إسرائيل ضد "الهجمات الإرهابية"
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه أجرى مباحثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ووزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين حول التصعيد الحالي. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في تدوينة نشرها بلينكن على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، قال فيها إنه أكد للمسؤولين الإسرائيليين وقوف الولايات المتحدة الأمريكية مع حكومة وشعب إسرائيل لمواجهة "الهجمات الإرهابية" التي تعرضت لها إسرائيل اليوم.وفي ذات الإطار، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد فيه أن بلاده تعمل مع جميع الأطراف لوقف التصعيد الحاصل، وقال إنه من المهم أن يكون هناك تواصل مستمر.وتسلل عناصر حركة "حماس" الفلسطينية عبر عدة محاور، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة"، فجر اليوم، ضمن عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها ضد إسرائيل، حيث سيطرت على عدد من المستوطنات وأعلنت أسر جنود إسرائيليين، بينما أعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة أن الهدف من عملية "طوفان الأقصى" هو وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن "عشرات الإرهابيين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة"، بينما لا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه تم تسجيل 232 قتيل و1697 إصابة منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن حصيلة القتلى الإسرائيليين بلغ 250 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 1500 بينهم 290 في حالة حرجة.
https://sputnikarabic.ae/20231007/نتنياهو-متوعدا-سنحول-كل-الأماكن-في-هذه-المدينة-الشريرة-إلى-أنقاض-يا-سكان-غزة-اخرجوا-من-هناك-الآن-1081771850.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الأمريكي: نؤكد وقوفنا مع إسرائيل ضد "الهجمات الإرهابية"
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه أجرى مباحثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ووزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين حول التصعيد الحالي.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بلينكن على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، قال فيها إنه أكد للمسؤولين الإسرائيليين وقوف الولايات المتحدة الأمريكية مع حكومة وشعب إسرائيل لمواجهة "الهجمات الإرهابية
" التي تعرضت لها إسرائيل اليوم.
وفي ذات الإطار، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد فيه أن بلاده تعمل مع جميع الأطراف لوقف التصعيد
الحاصل، وقال إنه من المهم أن يكون هناك تواصل مستمر.
وتسلل عناصر حركة "حماس" الفلسطينية عبر عدة محاور، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة"، فجر اليوم، ضمن عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها ضد إسرائيل، حيث سيطرت على عدد من المستوطنات وأعلنت أسر جنود إسرائيليين، بينما أعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة أن الهدف من عملية "طوفان الأقصى" هو وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن "عشرات الإرهابيين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة"، بينما لا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية
إنه تم تسجيل 232 قتيل و1697 إصابة منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن حصيلة القتلى الإسرائيليين بلغ 250 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 1500 بينهم 290 في حالة حرجة.