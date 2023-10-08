https://sputnikarabic.ae/20231008/الجيش-اللبناني-إصابات-إثر-قصف-القوات-الإسرائيلية-لعدد-من-البلدات-اللبنانية-بالدبابات-والمدفعية--1081789843.html
الجيش اللبناني: إصابات إثر قصف القوات الإسرائيلية لعدد من البلدات اللبنانية بالدبابات والمدفعية
الجيش اللبناني: إصابات إثر قصف القوات الإسرائيلية لعدد من البلدات اللبنانية بالدبابات والمدفعية
أعلن الجيش اللبناني عن وقوع إصابات بعد قيام القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، بقصف عدد من البلدات اللبنانية بالدبابات والمدفعية. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T11:58+0000
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وقال في بيان رسمي له: "قصفت وحدات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي بالمدفعية والدبابات بلدات شبعا وحلتا وكفرشوبا والهبارية، بعد إطلاق قذائف وصواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه مواقع للعدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة".وتابع أن "القصف المعادي أسفر عن وقوع جرحى من بين المواطنين، ونُقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".وأكد الجيش اللبناني في بيانه أنه "في موازاة ذلك يقوم اعتبارا من، أمس السبت، بتنفيذ انتشار في المناطق الحدودية ويقوم بتسيير دوريات، فضلا عن متابعة الوضع عن كثب، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".وقصف "حزب الله" اللبناني، 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند مرتفعات كفرشوبا المحتلة، وهي مواقع "تلة الرادار" و"رويسات العلم" و"زبدين"، وأظهرت مقاطع فيديو إصابة أحد المواقع إصابة مباشرة، في المقابل ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة في خراج تلال كفرشوبا.وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن قصف البنية التحتية لـ"حزب الله" في مزارع شبعا، وهي عبارة عن خيمة كان قد نصبها الحزب، في وقت سابق، داخل المزارع.وأعلن "حزب الله "، في بيان، أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".من جهتها، أعلنت قوات الـ"يونيفيل"، في بيان، أنها على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة، وأن القوات الأممية تتواجد في مواقعها وتقوم بمهامهما بما في ذلك من الملاجئ، حفاظًا على سلامة عناصرها، بحسب قولها.
https://sputnikarabic.ae/20231008/رئيس-بلدية-كفر-شوبا-لـسبوتنيك-الهدوء-يسيطر-على-جنوب-لبنان-ولم-تسجل-عمليات-نزوح-1081782327.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
الجيش اللبناني: إصابات إثر قصف القوات الإسرائيلية لعدد من البلدات اللبنانية بالدبابات والمدفعية
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أعلن الجيش اللبناني عن وقوع إصابات بعد قيام القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، بقصف عدد من البلدات اللبنانية بالدبابات والمدفعية.
وقال في بيان رسمي له: "قصفت وحدات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي بالمدفعية والدبابات بلدات شبعا وحلتا وكفرشوبا والهبارية، بعد إطلاق قذائف وصواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه مواقع للعدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة".
وتابع أن "القصف المعادي أسفر عن وقوع جرحى من بين المواطنين، ونُقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".
وأكد الجيش اللبناني في بيانه أنه "في موازاة ذلك يقوم اعتبارا من، أمس السبت، بتنفيذ انتشار في المناطق الحدودية ويقوم بتسيير دوريات، فضلا عن متابعة الوضع عن كثب، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
وقصف "حزب الله" اللبناني، 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي
عند مرتفعات كفرشوبا المحتلة، وهي مواقع "تلة الرادار" و"رويسات العلم" و"زبدين"، وأظهرت مقاطع فيديو إصابة أحد المواقع إصابة مباشرة، في المقابل ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة في خراج تلال كفرشوبا.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن قصف البنية التحتية لـ"حزب الله" في مزارع شبعا، وهي عبارة عن خيمة كان قد نصبها الحزب، في وقت سابق، داخل المزارع.
وأعلن "حزب الله "، في بيان، أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".
من جهتها، أعلنت قوات الـ"يونيفيل"، في بيان، أنها على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق
، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة، وأن القوات الأممية تتواجد في مواقعها وتقوم بمهامهما بما في ذلك من الملاجئ، حفاظًا على سلامة عناصرها، بحسب قولها.