عربي
بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231008/يونيفيل-نتواجد-على-طول-الخط-الحدودي-بين-لبنان-وإسرائيل-للمساعدة-في-تجنب-التصعيد-1081777901.html
‏"يونيفيل": نتواجد على طول الخط الحدودي بين لبنان وإسرائيل للمساعدة في تجنب التصعيد
‏"يونيفيل": نتواجد على طول الخط الحدودي بين لبنان وإسرائيل للمساعدة في تجنب التصعيد
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، إنها تراقب عن كثب الأحداث "الدراماتيكية" التي ‏تتكشف في إسرائيل، بعد تعرضها لهجوم صاروخي من حركة "حماس"... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T05:30+0000
2023-10-08T05:30+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
منظمة الأمم المتحدة
اليونيفيل
العالم
العالم العربي
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080559734_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e81890e50e1b6e3111bb639031d0c40c.jpg
وأكدت، في بيان لها، أنها "تقوم بتكييف وتعزيز وجودها في جميع أنحاء منطقة عملياتها، بما في ذلك عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ".كما شددت أن "قوات حفظ السلام تتواجد على طول الخط الأزرق للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في تجنب التصعيد".وتابعت أن قيادتها "على اتصال دائم مع الأطراف منذ بدء الأحداث، لضمان التنسيق الفعال وتجنب سوء الفهم".وأضافت "يونيفيل": "إن هدفنا الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، وتجنب أي تصعيد يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السكان الذين يعيشون في المنطقة".وكان ممثل حركة "حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، قد قال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "عملية "طوفان الأقصى" ستكون مقدمة لما يمكن أن يحصل إذا فتحت المعركة على مستوى المنطقة".وأوضح أن "قادة المقاومة وبالتحديد السيد حسن نصر الله، أعلنوا أكثر من مرة أنه إذا تم الاعتداء على الفلسطينيين في غزة أو الضفة أو الأقصى وتجاوزوا الحدود فإن المقاومة جاهزة، بيان "حزب الله"، اليوم، أكد نفس المعنى".وأكد عبد الهادي أن "هذا الأمر مرهون بردة فعل العدو الصهيوني وبمدى توسعته للعمليات العسكرية العدوانية، التي يمكن أن يشنها على قطاع غزة، أو بنفس الوقت إذا فكر بجنون أن يتجاوز قطاع غزة ويعتدي على لبنان أو سوريا أو غيرها، هذا يمكن أن يقود إلى حرب في المنطقة وتشارك فيها أكثر من جبهة، خصوصا أن هذا العدو كان قد نفذ مناورات دفاعية من وجهة نظره على أكثر من جبهة، لبنان وغزة والضفة وسوريا وغيرها، ولذلك نحن محتاطون وأظن أن المقاومة اللبنانية مستنفرة في أقصى درجاتها، اليوم، وهذا العدو لا يمكن أن يؤمن جانبه، وإذا أقدم على مثل هذه الخطوة سيدفع الثمن غاليًا، وأعتقد أن العملية التي حصلت، اليوم، ستكون مقدمة لما يمكن أن يحصل بعد ذلك إذا فتحت المعركة على مستوى المنطقة".يشار إلى أن "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أطلقت أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، في إطار عملية "طوفان الأقصى"، صباح أمس السبت.وفي الساعات الأولى من المعركة، نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات قتالية متقدمة، إذ اقتحموا عددا من المستوطنات القريبة وتواجهوا مع القوات الإسرائيلية في معارك شوارع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وتم أسر عدد من الجنود والمستوطنين، بالإضافة إلى الاستيلاء على آليات إسرائيلية.وأقر الجيش الإسرائيلي بوقوع خسائر في صفوفه، بالإضافة إلى وجود جنود إسرائيليين محتجزين لدى "حماس"، دون تحديد عددهم.من ناحيته، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" كرد فعل على "طوفان الأقصى"، وقام بشن غارات جوية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231006/تقرير-إزالة-بنية-تحتية-خرسانية-تجاوزت-الخط-الأزرق-داخل-الأراضي-الإسرائيلية-1081717751.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080559734_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1bf077d59a5531ca4bac2efccf6a4b2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, منظمة الأمم المتحدة, اليونيفيل, العالم, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, منظمة الأمم المتحدة, اليونيفيل, العالم, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

‏"يونيفيل": نتواجد على طول الخط الحدودي بين لبنان وإسرائيل للمساعدة في تجنب التصعيد

05:30 GMT 08.10.2023
© Sputnik . abedal kader albaiعناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، إنها تراقب عن كثب الأحداث "الدراماتيكية" التي ‏تتكشف في إسرائيل، بعد تعرضها لهجوم صاروخي من حركة "حماس" الفلسطينية، أمس السبت.‏
وأكدت، في بيان لها، أنها "تقوم بتكييف وتعزيز وجودها في جميع أنحاء منطقة عملياتها، بما في ذلك عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ".
كما شددت أن "قوات حفظ السلام تتواجد على طول الخط الأزرق للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في تجنب التصعيد".
وتابعت أن قيادتها "على اتصال دائم مع الأطراف منذ بدء الأحداث، لضمان التنسيق الفعال وتجنب سوء الفهم".
وأضافت "يونيفيل": "إن هدفنا الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، وتجنب أي تصعيد يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السكان الذين يعيشون في المنطقة".
وكان ممثل حركة "حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، قد قال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "عملية "طوفان الأقصى" ستكون مقدمة لما يمكن أن يحصل إذا فتحت المعركة على مستوى المنطقة".
وأوضح أن "قادة المقاومة وبالتحديد السيد حسن نصر الله، أعلنوا أكثر من مرة أنه إذا تم الاعتداء على الفلسطينيين في غزة أو الضفة أو الأقصى وتجاوزوا الحدود فإن المقاومة جاهزة، بيان "حزب الله"، اليوم، أكد نفس المعنى".
وأكد عبد الهادي أن "هذا الأمر مرهون بردة فعل العدو الصهيوني وبمدى توسعته للعمليات العسكرية العدوانية، التي يمكن أن يشنها على قطاع غزة، أو بنفس الوقت إذا فكر بجنون أن يتجاوز قطاع غزة ويعتدي على لبنان أو سوريا أو غيرها، هذا يمكن أن يقود إلى حرب في المنطقة وتشارك فيها أكثر من جبهة، خصوصا أن هذا العدو كان قد نفذ مناورات دفاعية من وجهة نظره على أكثر من جبهة، لبنان وغزة والضفة وسوريا وغيرها، ولذلك نحن محتاطون وأظن أن المقاومة اللبنانية مستنفرة في أقصى درجاتها، اليوم، وهذا العدو لا يمكن أن يؤمن جانبه، وإذا أقدم على مثل هذه الخطوة سيدفع الثمن غاليًا، وأعتقد أن العملية التي حصلت، اليوم، ستكون مقدمة لما يمكن أن يحصل بعد ذلك إذا فتحت المعركة على مستوى المنطقة".
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
تقرير: إزالة بنية تحتية خرسانية تجاوزت الخط الأزرق داخل الأراضي الإسرائيلية
6 أكتوبر, 14:08 GMT
يشار إلى أن "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أطلقت أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، في إطار عملية "طوفان الأقصى"، صباح أمس السبت.
وفي الساعات الأولى من المعركة، نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات قتالية متقدمة، إذ اقتحموا عددا من المستوطنات القريبة وتواجهوا مع القوات الإسرائيلية في معارك شوارع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وتم أسر عدد من الجنود والمستوطنين، بالإضافة إلى الاستيلاء على آليات إسرائيلية.
وأقر الجيش الإسرائيلي بوقوع خسائر في صفوفه، بالإضافة إلى وجود جنود إسرائيليين محتجزين لدى "حماس"، دون تحديد عددهم.
من ناحيته، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" كرد فعل على "طوفان الأقصى"، وقام بشن غارات جوية على قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو06:14 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала