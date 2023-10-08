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إعلام: شرطي مصري يفتح النار على سياح إسرائيليين ويقتل اثنين منهم
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231008/القوات-الروسية-تستهدف-مجموعات-أوكرانية-في-جزر-مصب-نهر-دنيبر-1081783126.html
القوات الروسية تستهدف مجموعات أوكرانية في جزر مصب نهر دنيبر
القوات الروسية تستهدف مجموعات أوكرانية في جزر مصب نهر دنيبر
أفاد مصدر مطلع بأن تشكيلات من قوات "دنيبر" ضربت تجمعا للقوات الأوكرانية في منطقة جزيرة أليكسيفسكي بالقرب من مقاطعة خيرسون. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T09:07+0000
2023-10-08T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة لهجوم ناري من قبل تشكيلات مجموعة قوات "دنيبر" في اتجاه خيرسون، تم تحييد تجمع للقوى البشرية الأوكرانية في منطقة جزيرة ألكسيفسكي، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية 12 جنديا وأصيب اثنين آخرين".ووفقا له، في منطقة جزر خيرسون، الواقعة عند مصب نهر دنيبر، دمّر الجيش الروسي قاذفة صواريخ من طراز"بي إم-21 غراد" أوكرانية وحيّد 5 مسلحين.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231008/مروحية-كا-52-الروسية-تدمر-مركبة-أوكرانية-على-بعد-عشرات-الكيلومترات-فيديو---1081782775.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تستهدف مجموعات أوكرانية في جزر مصب نهر دنيبر

09:07 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 09:08 GMT 08.10.2023)
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورعمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский
/
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أفاد مصدر مطلع بأن تشكيلات من قوات "دنيبر" ضربت تجمعا للقوات الأوكرانية في منطقة جزيرة أليكسيفسكي بالقرب من مقاطعة خيرسون.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة لهجوم ناري من قبل تشكيلات مجموعة قوات "دنيبر" في اتجاه خيرسون، تم تحييد تجمع للقوى البشرية الأوكرانية في منطقة جزيرة ألكسيفسكي، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية 12 جنديا وأصيب اثنين آخرين".
ووفقا له، في منطقة جزر خيرسون، الواقعة عند مصب نهر دنيبر، دمّر الجيش الروسي قاذفة صواريخ من طراز"بي إم-21 غراد" أوكرانية وحيّد 5 مسلحين.
الأسلحة الروسية: مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحية "كا-52" الروسية تدمر مركبة أوكرانية على بعد عشرات الكيلومترات... فيديو
08:45 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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