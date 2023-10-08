https://sputnikarabic.ae/20231008/القوات-الروسية-تستهدف-مجموعات-أوكرانية-في-جزر-مصب-نهر-دنيبر-1081783126.html
القوات الروسية تستهدف مجموعات أوكرانية في جزر مصب نهر دنيبر
القوات الروسية تستهدف مجموعات أوكرانية في جزر مصب نهر دنيبر
أفاد مصدر مطلع بأن تشكيلات من قوات "دنيبر" ضربت تجمعا للقوات الأوكرانية في منطقة جزيرة أليكسيفسكي بالقرب من مقاطعة خيرسون. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T09:07+0000
2023-10-08T09:07+0000
2023-10-08T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة لهجوم ناري من قبل تشكيلات مجموعة قوات "دنيبر" في اتجاه خيرسون، تم تحييد تجمع للقوى البشرية الأوكرانية في منطقة جزيرة ألكسيفسكي، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية 12 جنديا وأصيب اثنين آخرين".ووفقا له، في منطقة جزر خيرسون، الواقعة عند مصب نهر دنيبر، دمّر الجيش الروسي قاذفة صواريخ من طراز"بي إم-21 غراد" أوكرانية وحيّد 5 مسلحين.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231008/مروحية-كا-52-الروسية-تدمر-مركبة-أوكرانية-على-بعد-عشرات-الكيلومترات-فيديو---1081782775.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تستهدف مجموعات أوكرانية في جزر مصب نهر دنيبر
09:07 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 09:08 GMT 08.10.2023) تابعنا عبر
أفاد مصدر مطلع بأن تشكيلات من قوات "دنيبر" ضربت تجمعا للقوات الأوكرانية في منطقة جزيرة أليكسيفسكي بالقرب من مقاطعة خيرسون.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة لهجوم ناري من قبل تشكيلات مجموعة قوات "دنيبر" في اتجاه خيرسون، تم تحييد تجمع للقوى البشرية الأوكرانية في منطقة جزيرة ألكسيفسكي، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية 12 جنديا وأصيب اثنين آخرين".
ووفقا له، في منطقة جزر خيرسون، الواقعة عند مصب نهر دنيبر، دمّر الجيش الروسي قاذفة صواريخ من طراز"بي إم-21 غراد" أوكرانية وحيّد 5 مسلحين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.