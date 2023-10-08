https://sputnikarabic.ae/20231008/ترامب-عملية-طوفان-الأقصى-تم-تنفيذها-لأنه-لدينا-رئيس-أمريكي-ضعيف-1081781874.html
ترامب: عملية "طوفان الأقصى" تم تنفيذها لأنه لدينا رئيس أمريكي ضعيف
ترامب: عملية "طوفان الأقصى" تم تنفيذها لأنه لدينا رئيس أمريكي ضعيف
هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خليفته جو بايدن، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" المفاجئة من جانب حركة "حماس" الفلسطينية، والتي تسببت في خسائر... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T08:35+0000
2023-10-08T08:35+0000
2023-10-08T08:35+0000
دونالد ترامب
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقال ترامب في تجمع انتخابي له، أمس السبت، في ولاية أيوا الأمريكية: "لقد تم الهجوم الإسرائيلي لأنه يُنظر إلينا على أننا ضعفاء وغير فعالين ولدينا قائد ضعيف حقا".وفي سياق متصل، لام رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق، كيفين مكارثي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الهجوم الذي تعرضت إسرائيل له، قائلا في تصريحات صحفية إن "استرضاء بايدن شجع أعدائنا".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 313 قتيلا ونحو 1990 مصابا، وذلك على خلفية تصعيد مستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، منذ إطلاقها، أمس السبت، عملية "طوفان الأقصى"، بعدما اقتحم عناصرها بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسروا عددًا كبيرًا يقدر بالمئات من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وبالتزامن، تستمر حركة "حماس" بإطلاق رشقات متتالية من الصواريخ على مدن ومستوطنات إسرائيلية، وصل بعضها إلى مدينة تل أبيب.في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو|: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "وزير الدفاع الإسرائيلي وافق على تجنيد واسع لقوات الاحتياط".
https://sputnikarabic.ae/20231007/بايدن-يوجه-فريقه-للتواصل-مع-زعماء-الشرق-الأوسط-وأوروبا-بشأن-التصعيد-الفلسطيني-الإسرائيلي-1081770264.html
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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
ترامب: عملية "طوفان الأقصى" تم تنفيذها لأنه لدينا رئيس أمريكي ضعيف
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هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خليفته جو بايدن، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" المفاجئة من جانب حركة "حماس" الفلسطينية، والتي تسببت في خسائر كبيرة لإسرائيل.
وقال ترامب في تجمع انتخابي له، أمس السبت، في ولاية أيوا الأمريكية: "لقد تم الهجوم الإسرائيلي لأنه يُنظر إلينا على أننا ضعفاء وغير فعالين ولدينا قائد ضعيف حقا".
وفي سياق متصل، لام رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق، كيفين مكارثي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الهجوم الذي تعرضت إسرائيل له، قائلا في تصريحات صحفية إن "استرضاء بايدن شجع أعدائنا".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 313 قتيلا ونحو 1990 مصابا، وذلك على خلفية تصعيد مستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، منذ إطلاقها، أمس السبت، عملية "طوفان الأقصى
"، بعدما اقتحم عناصرها بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسروا عددًا كبيرًا يقدر بالمئات من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وبالتزامن، تستمر حركة "حماس" بإطلاق رشقات متتالية من الصواريخ على مدن ومستوطنات إسرائيلية، وصل بعضها إلى مدينة تل أبيب.
في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وبدأ بشن غارات على القطاع.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو|: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".
في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "وزير الدفاع الإسرائيلي وافق على تجنيد واسع لقوات الاحتياط".