https://sputnikarabic.ae/20231008/فتح-نحن-والقسام-جسد-واحد-وبندقية-واحدة--1081803340.html
"فتح": نحن و"القسام" جسد واحد وبندقية واحدة
"فتح": نحن و"القسام" جسد واحد وبندقية واحدة
أكد أمين سر حركة "فتح" في شمال لبنان، مصطفى أبو حرب، أن الحركة وكتائب "القسام" هما جسد واحد لا تفصلهما التسميات وتوحدهما البنادق رغم خلافاتهما السياسية. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T18:36+0000
2023-10-08T18:36+0000
2023-10-08T18:36+0000
حصري
اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
فتح
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ولفت أبو حرب في حديث له مع "سبوتنيك" إلى أن عملية "طوفان الأقصى" نتجت عن تدريب مستمر لسنوات مضت.واعتبر أبو حرب أن فلسطين جاهزة في كل زمان ومكان، وشدد على وحدة "فتح" و"حماس" والوقوف جنبا إلى جنب لدحر الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين.وعلق أبو حرب على نشاطاتهم في لبنان بأن الفلسطينيين رفعوا رايات لفتح وحماس احتفالًا بإنجازاتهما، ولن يتوقفوا عن دعم المقاومة الفلسطينية.
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سبوتنيك عربي
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حصري, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, فتح
حصري, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, فتح
"فتح": نحن و"القسام" جسد واحد وبندقية واحدة
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حصري
أكد أمين سر حركة "فتح" في شمال لبنان، مصطفى أبو حرب، أن الحركة وكتائب "القسام" هما جسد واحد لا تفصلهما التسميات وتوحدهما البنادق رغم خلافاتهما السياسية.
ولفت أبو حرب في حديث له مع "سبوتنيك" إلى أن عملية "طوفان الأقصى" نتجت عن تدريب مستمر لسنوات مضت.
وأضاف أن العملية مثّلت وحدة وطنية بين جميع المقاومين في فلسطين، الذين لن يقف في وجههم أي مستوطن أو جندي إسرائيلي.
واعتبر أبو حرب أن فلسطين جاهزة في كل زمان ومكان، وشدد على وحدة "فتح" و"حماس" والوقوف جنبا إلى جنب لدحر الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين.
وقال: "نحن وحماس جسد واحد وبندقية واحدة، وأن فتح الآن موجودة على الأرض مع القسام وتملأ رصاص بنادقها من الأخوة في حماس".
وعلق أبو حرب على نشاطاتهم في لبنان بأن الفلسطينيين رفعوا رايات لفتح وحماس احتفالًا بإنجازاتهما، ولن يتوقفوا عن دعم المقاومة الفلسطينية.