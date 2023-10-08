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البنتاغون يوجه بتحريك حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق المتوسط
البنتاغون يوجه بتحريك حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق المتوسط
وجه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بنشر المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد فورد" في شرق البحر الأبيض المتوسط "لتعزيز جهود الردع الإقليمية الأمريكية". 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T18:16+0000
2023-10-08T18:16+0000
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وقال أوستن في بيان: "لقد وجهت بنشر المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط".وتابع أوستن أن أمريكا ستزود جيش الدفاع الإسرائيلي بسرعة بمعدات وموارد إضافية، بما في ذلك الذخائر، والتي ستبدأ في الوصول في الأيام المقبلة.وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231008/الكونغرس-الأمريكي-يشبته-في-أن-الفلسطينيين-حصلوا-على-أسلحة-من-أوكرانيا-1081802224.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

البنتاغون يوجه بتحريك حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق المتوسط

18:16 GMT 08.10.2023
© Photo / Public domainأحدث حاملة طائرات تحمل اسم جيرالد آر فورد (Gerald R. Ford (CVN 78))
أحدث حاملة طائرات تحمل اسم جيرالد آر فورد (Gerald R. Ford (CVN 78)) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Photo / Public domain
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وجه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بنشر المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد فورد" في شرق البحر الأبيض المتوسط "لتعزيز جهود الردع الإقليمية الأمريكية".
وقال أوستن في بيان: "لقد وجهت بنشر المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف أن أمريكا تحتفظ بقوات جاهزة على مستوى العالم لتعزيز وضع الردع إذا لزم الأمر.

وتابع أوستن أن أمريكا ستزود جيش الدفاع الإسرائيلي بسرعة بمعدات وموارد إضافية، بما في ذلك الذخائر، والتي ستبدأ في الوصول في الأيام المقبلة.
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وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".
وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.

وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".
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