https://sputnikarabic.ae/20231008/واشنطن-إسرائيل-طلبت-من-أمريكا-مساعدات-عسكرية-1081795260.html

واشنطن: إسرائيل طلبت من أمريكا مساعدات عسكرية

واشنطن: إسرائيل طلبت من أمريكا مساعدات عسكرية

صرّح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن أمريكا تدرس الطلبات الإسرائيلية للحصول على مساعدة عسكرية إضافية للعملية في قطاع غزة. 08.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال بلينكن في مقابلة: "إننا ندرس طلبات إضافية محددة قدمها الإسرائيليون. أعتقد أنكم ربما تسمعون المزيد عن ذلك في وقت لاحق اليوم".وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت: "أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل ولن نتوانى عن دعمها، تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الصباح، وأعربت عن دعمنا لإسرائيل في مواجهة هؤلاء الإرهابيين".وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231008/الكابينيت-الإسرائيلي-يوافق-على-إعلان-حالة-الحرب--1081790051.html

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