https://sputnikarabic.ae/20231009/ألمانيا-تعلق-مساعداتها-للأراضي-الفلسطينية-مؤقتا-لحين-مراجعتها-1081822799.html

ألمانيا تعلق مساعداتها للأراضي الفلسطينية مؤقتا لحين مراجعتها

ألمانيا تعلق مساعداتها للأراضي الفلسطينية مؤقتا لحين مراجعتها

أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، عن وقفها وبصورة مؤقتة مساعداتها التنموية للأراضي الفلسطينية، في إطار ‏قيامها بمراجعة شاملة للمساعدات المالية، بعد عملية "طوفان... 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T10:57+0000

2023-10-09T10:57+0000

2023-10-09T10:57+0000

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وقالت متحدثة باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية: "يتم فحصها، أي تعليقها مؤقتا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وتشمل مساعدات ألمانيا لفلسطين، مشاريع تحلية المياه، والأمن الغذائي وخلق فرص العمل، وتبلغ قيمتها 131 مليون دولار أمريكي.وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قال أمس الأحد، إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد "الهجمات الوحشية"، وذلك بعد الهجوم المفاجئ الكبير الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية.وصرح في مؤتمر صحفي إن من حق إسرائيل أيضا "حماية مواطنيها وملاحقة المهاجمين".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة". وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

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https://sputnikarabic.ae/20231009/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-بن-غفير-يوجه-بعملية-طارئة-بعد-طوفان-الأقصى-1081817580.html

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