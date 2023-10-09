https://sputnikarabic.ae/20231009/ألمانيا-تعلق-مساعداتها-للأراضي-الفلسطينية-مؤقتا-لحين-مراجعتها-1081822799.html
ألمانيا تعلق مساعداتها للأراضي الفلسطينية مؤقتا لحين مراجعتها
ألمانيا تعلق مساعداتها للأراضي الفلسطينية مؤقتا لحين مراجعتها
أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، عن وقفها وبصورة مؤقتة مساعداتها التنموية للأراضي الفلسطينية، في إطار قيامها بمراجعة شاملة للمساعدات المالية، بعد عملية "طوفان... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T10:57+0000
2023-10-09T10:57+0000
2023-10-09T10:57+0000
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وقالت متحدثة باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية: "يتم فحصها، أي تعليقها مؤقتا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وتشمل مساعدات ألمانيا لفلسطين، مشاريع تحلية المياه، والأمن الغذائي وخلق فرص العمل، وتبلغ قيمتها 131 مليون دولار أمريكي.وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قال أمس الأحد، إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد "الهجمات الوحشية"، وذلك بعد الهجوم المفاجئ الكبير الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية.وصرح في مؤتمر صحفي إن من حق إسرائيل أيضا "حماية مواطنيها وملاحقة المهاجمين".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة". وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231009/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
https://sputnikarabic.ae/20231009/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-بن-غفير-يوجه-بعملية-طارئة-بعد-طوفان-الأقصى-1081817580.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن
ألمانيا تعلق مساعداتها للأراضي الفلسطينية مؤقتا لحين مراجعتها
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أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، عن وقفها وبصورة مؤقتة مساعداتها التنموية للأراضي الفلسطينية، في إطار قيامها بمراجعة شاملة للمساعدات المالية، بعد عملية "طوفان الأقصى" المفاجئة التي شنتها حركة "حماس" الفلسطينية على إسرائيل.
وقالت متحدثة باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية: "يتم فحصها، أي تعليقها مؤقتا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وتشمل مساعدات ألمانيا لفلسطين، مشاريع تحلية المياه، والأمن الغذائي وخلق فرص العمل، وتبلغ قيمتها 131 مليون دولار أمريكي.
وكان المستشار الألماني
، أولاف شولتس، قال أمس الأحد، إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد "الهجمات الوحشية"، وذلك بعد الهجوم المفاجئ الكبير الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية.
وصرح في مؤتمر صحفي إن من حق إسرائيل أيضا "حماية مواطنيها وملاحقة المهاجمين".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.