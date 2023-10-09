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إيطاليا وبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا: دولنا ستدعم إسرائيل في "الدفاع عن نفسها"
https://sputnikarabic.ae/20231009/إيطاليا-وبريطانيا-وأمريكا-وفرنسا-وألمانيا-دولنا-ستدعم-إسرائيل-في-الدفاع-عن-نفسها-1081843688.html
إيطاليا وبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا: دولنا ستدعم إسرائيل في "الدفاع عن نفسها"
إيطاليا وبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا: دولنا ستدعم إسرائيل في "الدفاع عن نفسها"
تعهد قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، صباح اليوم الثلاثاء، بـ "دعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها" بعد الهجمات المفاجئة من قبل حركة... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T21:47+0000
2023-10-09T22:13+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وأضافوا في بيان مشترك، أنهم: "يعترفون بالطموحات الشرعية للشعب الفلسطيني" ولكنهم قالوا إن حماس "لا تقدم شيئًا للشعب الفلسطيني سوى المزيد من الإرهاب والدموية"، وفقًا للبيان الصادر عن البيت الأبيض.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231009/الجهاد-الإسلامي-من-دمشق-مفاجآتنا-تنتظر-دخول-الجيش-الإسرائيلي-برا-إلى-غزة-1081843962.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إيطاليا وبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا: دولنا ستدعم إسرائيل في "الدفاع عن نفسها"

21:47 GMT 09.10.2023 (تم التحديث: 22:13 GMT 09.10.2023)
© AFP 2023 / Mahmud Hamsقصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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تعهد قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، صباح اليوم الثلاثاء، بـ "دعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها" بعد الهجمات المفاجئة من قبل حركة "حماس " الفلسطينية.
وأضافوا في بيان مشترك، أنهم: "يعترفون بالطموحات الشرعية للشعب الفلسطيني" ولكنهم قالوا إن حماس "لا تقدم شيئًا للشعب الفلسطيني سوى المزيد من الإرهاب والدموية"، وفقًا للبيان الصادر عن البيت الأبيض.
ممثل حركة الجهاد الإسلامي اسماعيل السندواي في سوريا، - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
"الجهاد الإسلامي" من دمشق: مفاجآتنا تنتظر دخول الجيش الإسرائيلي برا إلى غزة
22:13 GMT
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو20:27 GMT
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