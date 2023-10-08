https://sputnikarabic.ae/20231008/الجهاد-الإسلامي-تكشف-عدد-الأسرى-الإسرائيليين-لديها-منذ-بدء-طوفان-الأقصى-1081804009.html
"الجهاد الإسلامي" تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين لديها منذ بدء "طوفان الأقصى"
"الجهاد الإسلامي" تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين لديها منذ بدء "طوفان الأقصى"
أكد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة، مساء اليوم الأحد، أن "العدو كسر واستنجد منذ الساعات الأولى بحليفته أمريكا رأس الشر في... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T19:14+0000
2023-10-08T19:14+0000
2023-10-08T19:14+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003698_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_9f843a78f5b36703f032371f43f859e6.jpg
وقال النخالة إن "أسرى العدو من الجنود والمستوطنين الذين نقبض عليهم في غزة بالعشرات"، مؤكدا أن "الجهاد الإسلامي لديها أكثر من 30 أسيرا من العدو حتى اللحظة"، حسب وكالة "معا" الفلسطينية.وأضاف أن "الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لن يُطلق سراحهم دون الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية"، متابعا: "شعبنا الشجاع يحاصر العدو في مواقعه العسكرية ومستوطناته وغزة اليوم تختصر الإرادة الفلسطينية".وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن "القتال ضد إسرائيل سيستمر"، متهما إسرائيل بمحاولة استرداد معنوياته بتدمير بيوت غزة وقتل المدنيين.وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231008/رئيس-وزراء-فلسطين-شعبنا-واحد-في-غزة-والضفة-والشتات-1081800372.html
https://sputnikarabic.ae/20231008/رئيسي-المعادلة-تغيرت-وإيران-تدعم-عملية-طوفان-الأقصى-ضد-إسرائيل-1081797882.html
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003698_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f8d1d9fcfde1d8631f71d076bbc3c4cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"الجهاد الإسلامي" تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين لديها منذ بدء "طوفان الأقصى"
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة، مساء اليوم الأحد، أن "العدو كسر واستنجد منذ الساعات الأولى بحليفته أمريكا رأس الشر في العالم".
وقال النخالة إن "أسرى العدو من الجنود والمستوطنين الذين نقبض عليهم في غزة بالعشرات"، مؤكدا أن "الجهاد الإسلامي لديها أكثر من 30 أسيرا من العدو حتى اللحظة"، حسب وكالة
"معا" الفلسطينية.
وأضاف أن "الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لن يُطلق سراحهم دون الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية"، متابعا: "شعبنا الشجاع يحاصر العدو في مواقعه العسكرية ومستوطناته وغزة اليوم تختصر الإرادة الفلسطينية".
وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن "القتال ضد إسرائيل سيستمر"، متهما إسرائيل بمحاولة استرداد معنوياته بتدمير بيوت غزة وقتل المدنيين.
وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي
أيضا".
وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".