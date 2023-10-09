https://sputnikarabic.ae/20231009/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-أكثر-من-500-هدف-في-قطاع-غزة-خلال-الليلة-الماضية-1081808177.html

الجيش الإسرائيلي يقصف أكثر من 500 هدف في قطاع غزة خلال الليلة الماضية

الجيش الإسرائيلي يقصف أكثر من 500 هدف في قطاع غزة خلال الليلة الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مهاجمة أكثر من 500 هدف استراتيجي للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الليلة الماضية. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T05:37+0000

2023-10-09T05:37+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "في موجة هجوم ليلية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي، أكثر من 500 هدف استراتيجي للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة".وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن أهدافه شملت "عددا من المباني الشاهقة التي اتخذتها حركة "حماس" كمقرات عسكرية"، بحسب البيان.في سياق متصل، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيل هاغري، استمرار القتال مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في 6 مواقع بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.وقال هاغري في تصريحات للصحفيين، إنه "ما زال هناك 6 مواقع لا يزال فيها القتال نشطا في جنوب إسرائيل، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، يوم السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

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أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسر جنود اسرائيليين, اسرائيل