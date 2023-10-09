https://sputnikarabic.ae/20231009/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-أكثر-من-500-هدف-في-قطاع-غزة-خلال-الليلة-الماضية-1081808177.html
الجيش الإسرائيلي يقصف أكثر من 500 هدف في قطاع غزة خلال الليلة الماضية
الجيش الإسرائيلي يقصف أكثر من 500 هدف في قطاع غزة خلال الليلة الماضية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مهاجمة أكثر من 500 هدف استراتيجي للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الليلة الماضية. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T05:37+0000
2023-10-09T05:37+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "في موجة هجوم ليلية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي، أكثر من 500 هدف استراتيجي للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة".وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن أهدافه شملت "عددا من المباني الشاهقة التي اتخذتها حركة "حماس" كمقرات عسكرية"، بحسب البيان.في سياق متصل، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيل هاغري، استمرار القتال مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في 6 مواقع بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.وقال هاغري في تصريحات للصحفيين، إنه "ما زال هناك 6 مواقع لا يزال فيها القتال نشطا في جنوب إسرائيل، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، يوم السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".
https://sputnikarabic.ae/20231008/الكونغرس-الأمريكي-يشبته-في-أن-الفلسطينيين-حصلوا-على-أسلحة-من-أوكرانيا-1081802224.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسر جنود اسرائيليين, اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسر جنود اسرائيليين, اسرائيل
الجيش الإسرائيلي يقصف أكثر من 500 هدف في قطاع غزة خلال الليلة الماضية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مهاجمة أكثر من 500 هدف استراتيجي للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الليلة الماضية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "في موجة هجوم ليلية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي، أكثر من 500 هدف استراتيجي للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة".
وبحسب البيان، فإن الطائرات المقاتلة والمروحيات وقوات المدفعية دمرت 7 مقرات عملياتية لحركة "حماس" ومقر عمليات آخر لحركة "الجهاد الإسلامي".
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن أهدافه شملت "عددا من المباني الشاهقة التي اتخذتها حركة "حماس" كمقرات عسكرية"، بحسب البيان.
في سياق متصل، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيل هاغري، استمرار القتال مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في 6 مواقع بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.
وقال هاغري في تصريحات للصحفيين، إنه "ما زال هناك 6 مواقع لا يزال فيها القتال نشطا في جنوب إسرائيل، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.
وأضاف هاغري أن "القتال ما زال مستمرا في بيري، وكفر عزة، ونيريم، والوميم"، مشيرا إلى أن "هناك نحو 70 مقاتلا تسللوا من غزة إلى مستوطنة بيري، خلال الليل، لكن تم القضاء على معظمهم"، وفق تعبيره.
وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، يوم السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وبالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ شن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالتزامن مع اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".