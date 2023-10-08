https://sputnikarabic.ae/20231008/الكونغرس-الأمريكي-يشبته-في-أن-الفلسطينيين-حصلوا-على-أسلحة-من-أوكرانيا-1081802224.html

الكونغرس الأمريكي يشبته في أن الفلسطينيين حصلوا على أسلحة من أوكرانيا

الكونغرس الأمريكي يشبته في أن الفلسطينيين حصلوا على أسلحة من أوكرانيا

أفادت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، بأن هناك احتمالا كبيرا في أن "حماس" استلمت أسلحة أمريكية، تستخدمها ضد إسرائيل، من أوكرانيا وأفغانستان. 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T17:27+0000

2023-10-08T17:27+0000

2023-10-08T17:27+0000

أخبار فلسطين اليوم

اسرائيل

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081746415_0:24:1423:824_1920x0_80_0_0_e6dc5f2739050a32168e81f3aa528c23.jpg

وكتب جرين على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "نحن بحاجة إلى العمل مع إسرائيل لتتبع الأرقام التسلسلية لأي أسلحة أمريكية تستخدمها "حماس" ضد إسرائيل. هل أتت من أفغانستان؟ هل أتت من أوكرانيا؟ من المحتمل جدًا أن تكون من كلا البلدين".وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231008/البيت-الأبيض-بايدن-يوجه-بتقديم-مساعدات-إضافية-إلى-إسرائيل--1081801637.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية