https://sputnikarabic.ae/20231009/السفير-الفلسطيني-لدى-روسيا-الاستعدادات-جارية-لزيارة-الرئيس-عباس-إلى-موسكو-1081841503.html

السفير الفلسطيني لدى روسيا: الاستعدادات جارية لزيارة الرئيس عباس إلى موسكو

السفير الفلسطيني لدى روسيا: الاستعدادات جارية لزيارة الرئيس عباس إلى موسكو

أفاد السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن الاستعدادات جارية الآن لزيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى موسكو. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T20:00+0000

2023-10-09T20:00+0000

2023-10-09T20:00+0000

أخبار فلسطين اليوم

العالم

روسيا

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104550/12/1045501201_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_a2d35d444587dc23153fc5860f02c4d9.jpg

وقال نوفل لقناة "روسيا 24" التلفزيونية ردا على سؤال حول ما إذا كانت الاتصالات الرسمية بين فلسطين وروسيا ممكنة في المستقبل القريب: "نحن على اتصالات يومية مع موسكو. الآن تجري الاستعدادات لزيارة الرئيس عباس إلى موسكو".وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بضرورة وقف إراقة الدماء بين إسرائيل وفلسطين بشكل عاجل ودعا الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية.وأشار لافروف خلال اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، في موسكو، إلى الدور الرئيسي لروسيا والدول العربية في إيجاد سبل لحل الوضع سلميا.وقال لافروف إنه "يتوجب على روسيا وجميع أعضاء جامعة الدول العربية، المساهمة في وقف إراقة الدماء، وإنهاء معاناة المدنيين في إسرائيل وفلسطين، ومن الممكن تحقيق ذلك".وتابع: "نحن على استعداد للقيام بذلك مع الدول العربية، وجميع الدول الأخرى المهتمة بنشر السلام المستدام بالشرق الأوسط، وضمان أمن جميع دول المنطقة دون استثناء، بما في ذلك دولة فلسطين، ويتطلب ذلك قرارا من قبل مجلس الأمن".

https://sputnikarabic.ae/20231009/قديروف-يعلق-على-الصراع-الإسرائيلي-الفلسطيني-1081840934.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا, أخبار العالم الآن