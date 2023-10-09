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السفير الفلسطيني لدى روسيا: الاستعدادات جارية لزيارة الرئيس عباس إلى موسكو
السفير الفلسطيني لدى روسيا: الاستعدادات جارية لزيارة الرئيس عباس إلى موسكو
أفاد السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن الاستعدادات جارية الآن لزيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى موسكو. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T20:00+0000
2023-10-09T20:00+0000
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وقال نوفل لقناة "روسيا 24" التلفزيونية ردا على سؤال حول ما إذا كانت الاتصالات الرسمية بين فلسطين وروسيا ممكنة في المستقبل القريب: "نحن على اتصالات يومية مع موسكو. الآن تجري الاستعدادات لزيارة الرئيس عباس إلى موسكو".وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بضرورة وقف إراقة الدماء بين إسرائيل وفلسطين بشكل عاجل ودعا الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية.وأشار لافروف خلال اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، في موسكو، إلى الدور الرئيسي لروسيا والدول العربية في إيجاد سبل لحل الوضع سلميا.وقال لافروف إنه "يتوجب على روسيا وجميع أعضاء جامعة الدول العربية، المساهمة في وقف إراقة الدماء، وإنهاء معاناة المدنيين في إسرائيل وفلسطين، ومن الممكن تحقيق ذلك".وتابع: "نحن على استعداد للقيام بذلك مع الدول العربية، وجميع الدول الأخرى المهتمة بنشر السلام المستدام بالشرق الأوسط، وضمان أمن جميع دول المنطقة دون استثناء، بما في ذلك دولة فلسطين، ويتطلب ذلك قرارا من قبل مجلس الأمن".
https://sputnikarabic.ae/20231009/قديروف-يعلق-على-الصراع-الإسرائيلي-الفلسطيني-1081840934.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا, أخبار العالم الآن

السفير الفلسطيني لدى روسيا: الاستعدادات جارية لزيارة الرئيس عباس إلى موسكو

20:00 GMT 09.10.2023
© AP Photo / Alaa Badarnehالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Alaa Badarneh
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أفاد السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن الاستعدادات جارية الآن لزيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى موسكو.
وقال نوفل لقناة "روسيا 24" التلفزيونية ردا على سؤال حول ما إذا كانت الاتصالات الرسمية بين فلسطين وروسيا ممكنة في المستقبل القريب: "نحن على اتصالات يومية مع موسكو. الآن تجري الاستعدادات لزيارة الرئيس عباس إلى موسكو".

وأشار نوفل إلى أن الجانب الفلسطيني يقدر موقف موسكو بشأن قضايا التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بضرورة وقف إراقة الدماء بين إسرائيل وفلسطين بشكل عاجل ودعا الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية.
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
قديروف يعلق على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
19:32 GMT
وأشار لافروف خلال اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، في موسكو، إلى الدور الرئيسي لروسيا والدول العربية في إيجاد سبل لحل الوضع سلميا.
وقال لافروف إنه "يتوجب على روسيا وجميع أعضاء جامعة الدول العربية، المساهمة في وقف إراقة الدماء، وإنهاء معاناة المدنيين في إسرائيل وفلسطين، ومن الممكن تحقيق ذلك".
وتابع: "نحن على استعداد للقيام بذلك مع الدول العربية، وجميع الدول الأخرى المهتمة بنشر السلام المستدام بالشرق الأوسط، وضمان أمن جميع دول المنطقة دون استثناء، بما في ذلك دولة فلسطين، ويتطلب ذلك قرارا من قبل مجلس الأمن".
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