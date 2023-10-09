https://sputnikarabic.ae/20231009/قديروف-يعلق-على-الصراع-الإسرائيلي-الفلسطيني-1081840934.html
قديروف يعلق على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
قديروف يعلق على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، دعمه لفلسطين، واقترح إرسال مقاتلين شيشان كقوات حفظ سلام لاستعادة النظام. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T19:32+0000
2023-10-09T19:32+0000
2023-10-09T19:32+0000
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وقال رمضان قديروف على قناته في "تلغرام": "نحن ندعم فلسطين. نحن ضد هذه الحرب، التي على عكس الصراعات الأخرى، يمكن أن تتصاعد إلى شيء أكبر".كما ناشد قادة الدول الإسلامية تشكيل تحالف لحث أوروبا والغرب على عدم قصف المدنيين بحجة قتل المسلحين.وأضاف قديروف: "إذا لزم الأمر، فإن وحداتنا مستعدة للعمل كقوات حفظ سلام لاستعادة النظام ومواجهة أي مثيري شغب".
https://sputnikarabic.ae/20231009/روسيا-والإمارات-تؤكدان-ضرورة-وقف-الأعمال-القتالية-بين-حماس-وإسرائيل-1081840214.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, جمهورية الشيشان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, جمهورية الشيشان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قديروف يعلق على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، دعمه لفلسطين، واقترح إرسال مقاتلين شيشان كقوات حفظ سلام لاستعادة النظام.
وقال رمضان قديروف على قناته في "تلغرام": "نحن ندعم فلسطين. نحن ضد هذه الحرب، التي على عكس الصراعات الأخرى، يمكن أن تتصاعد إلى شيء أكبر".
وطالب قديروف من المجتمع الدولي اتخاذ قرار عادل مرة واحدة على الأقل بالإجماع فيما يتعلق بالوضع في فلسطين.
كما ناشد قادة الدول الإسلامية تشكيل تحالف لحث أوروبا والغرب على عدم قصف المدنيين بحجة قتل المسلحين.
وأضاف قديروف: "إذا لزم الأمر، فإن وحداتنا مستعدة للعمل كقوات حفظ سلام لاستعادة النظام ومواجهة أي مثيري شغب".