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لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع جامعة الدول العربية لفض النزاع بين إسرائيل وفلسطين
لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع جامعة الدول العربية لفض النزاع بين إسرائيل وفلسطين
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، باستعداد كل من روسيا وجامعة الدول العربية، للمساهمة في فض النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T11:04+0000
2023-10-09T11:29+0000
روسيا
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وقال لافروف إنه "يتوجب على روسيا وجميع أعضاء جامعة الدول العربية، المساهمة في وقف إراقة الدماء، وإنهاء معاناة المدنيين في إسرائيل وفلسطين، ومن الممكن تحقيق ذلك"، وذلك خلال المباحثات التي أجراها لافروف مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في موسكو.وأضاف لافروف، قائلا: "نحن على استعداد للقيام بذلك مع الدول العربية، وجميع الدول الأخرى المهتمة بنشر السلام المستدام بالشرق الأوسط، وضمان أمن جميع دول المنطقة دون استثناء، بما في ذلك دولة فلسطين، ويتطلب ذلك قرارا من قبل مجلس الأمن".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
https://sputnikarabic.ae/20231009/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-فرض-حصار-كامل-على-قطاع-غزة-1081820481.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع جامعة الدول العربية لفض النزاع بين إسرائيل وفلسطين

11:04 GMT 09.10.2023 (تم التحديث: 11:29 GMT 09.10.2023)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورسيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط في موسكو (5 يوليو/تيمزو 2017)
سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط في موسكو (5 يوليو/تيمزو 2017) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، باستعداد كل من روسيا وجامعة الدول العربية، للمساهمة في فض النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال لافروف إنه "يتوجب على روسيا وجميع أعضاء جامعة الدول العربية، المساهمة في وقف إراقة الدماء، وإنهاء معاناة المدنيين في إسرائيل وفلسطين، ومن الممكن تحقيق ذلك"، وذلك خلال المباحثات التي أجراها لافروف مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في موسكو.
وأضاف لافروف، قائلا: "نحن على استعداد للقيام بذلك مع الدول العربية، وجميع الدول الأخرى المهتمة بنشر السلام المستدام بالشرق الأوسط، وضمان أمن جميع دول المنطقة دون استثناء، بما في ذلك دولة فلسطين، ويتطلب ذلك قرارا من قبل مجلس الأمن".
التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي - غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن فرض حصار كامل على قطاع غزة
10:17 GMT
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو09:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
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