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https://sputnikarabic.ae/20231009/السيسي-ومحمد-بن-سلمان-يؤكدان-ضرورة-ضمان-مسار-التهدئة-بشأن-غزة-1081842722.html
السيسي ومحمد بن سلمان يؤكدان ضرورة ضمان مسار التهدئة بشأن غزة
السيسي ومحمد بن سلمان يؤكدان ضرورة ضمان مسار التهدئة بشأن غزة
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات هاتفية بشأن تطورات الأوضاع في الفلسطينيين والإسرائيليين، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T20:56+0000
2023-10-09T20:56+0000
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جاء ذلك حسب بيان للرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، أشار إلى أن الجانبين أكدا ضرورة ضبط النفس وتغليب صوت العقل واتباع مسار التهدئة.وحذر الجانبان من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة بسبب التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إنه تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق بين القاهرة والرياض، خلال الفترة المقبلة، من أجل تأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية.وفي يوم السبت الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس"، عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وقالت إن الهدف منها هو وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وفي اليوم التالي، الأحد الـ8 من أكتوبر الجاري، صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، التي شملت غارات جوية على قطاع غزة واشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، ونتج عن التصعيد سقوط مئات القتلى من الجانبين إضافة إلى آلاف المصابين.
https://sputnikarabic.ae/20231009/انهيار-حكومة-نتنياهو-وتدمير-غزة-سيناريوهات-خطيرة-لاستمرار-الاقتتال-بين-إسرائيل-والمقاومة-1081834723.html
https://sputnikarabic.ae/20231009/عباس-لغوتيريش-على-الأمم-المتحدة-أن-تتدخل-فورا-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-1081841153.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

السيسي ومحمد بن سلمان يؤكدان ضرورة ضمان مسار التهدئة بشأن غزة

20:56 GMT 09.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالطائرات الحربية الاسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة
الطائرات الحربية الاسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات هاتفية بشأن تطورات الأوضاع في الفلسطينيين والإسرائيليين، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
جاء ذلك حسب بيان للرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، أشار إلى أن الجانبين أكدا ضرورة ضبط النفس وتغليب صوت العقل واتباع مسار التهدئة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
انهيار حكومة نتنياهو وتدمير غزة... سيناريوهات خطيرة لاستمرار الاقتتال بين إسرائيل والمقاومة
15:17 GMT
وحذر الجانبان من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة بسبب التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إنه تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق بين القاهرة والرياض، خلال الفترة المقبلة، من أجل تأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية.
الجيش الإسرائيلي يدمر عددا من المساجد والمصارف والمدارس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
عباس لغوتيريش: على الأمم المتحدة أن تتدخل فورا لوقف "العدوان الإسرائيلي"
19:45 GMT
ولفت الجانبان إلى أن الرؤية العربية تتمحور حول تحقيق تسوية شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، التي تتطلب التهدئة الفورية ووقف المواجهات العسكرية في جميع الاتجاهات.
وفي يوم السبت الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس"، عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وقالت إن الهدف منها هو وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وفي اليوم التالي، الأحد الـ8 من أكتوبر الجاري، صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، التي شملت غارات جوية على قطاع غزة واشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، ونتج عن التصعيد سقوط مئات القتلى من الجانبين إضافة إلى آلاف المصابين.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو20:27 GMT
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