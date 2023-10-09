اليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، أن حركة "حماس" شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، فيما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، فيما دخل "حزب الله"، صباح اليوم الأحد، على خط الأزمة بتوجيه 3 ضربات على أهداف إسرائيلية في مزارع شبعا.
يتبع
استيقظت إسرائيل على حدث كبير لم تشهده سابقا، حيث بدأ الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمس السبت، عملية واسعة أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى" داخل غلاف غزة، لا تزال مستمرة إلى اليوم الاثنين.
05:18 GMT 09.10.2023
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 436 مواطناً منهم 91 طفلاً و61 سيدة وإصابة 2271 مواطناً آخر بجراح مختلفة منهم 244 طفلاً و151 سيدة، جراء العدوان الإسرائيلي.
05:02 GMT 09.10.2023
05:01 GMT 09.10.2023
21:32 GMT 08.10.2023
كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، تؤكد مواصلة معركة "طوفان الأقصى" بكل عنفوان وتقدير في كل محاور القتال.
21:32 GMT 08.10.2023
15:00 GMT 08.10.2023
14:30 GMT 08.10.2023
14:29 GMT 08.10.2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعين الجنرال المتقاعد غال هيرش مسؤولاً عن ملف الأسرى والمفقودين.
14:28 GMT 08.10.2023
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: طلبنا من دول عدة إبلاغ حكومة لبنان أننا سنحملها مسؤولية أي هجوم لـ"حزب الله".
14:27 GMT 08.10.2023
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى اليوم محادثات هاتفية مع زعماء ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، وكذلك فلاديمير زيلينسكي، وطلب منهم دعمهم غير المشروط.
14:20 GMT 08.10.2023
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالاستعداد لإخلاء المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان.
14:08 GMT 08.10.2023
قال المكتب الصحفي لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية إن الوزارة توصي الروس بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل لأغراض سياحية حتى يعود الوضع في البلاد إلى طبيعته، وأن يعلق منظمو الرحلات السياحية بيع الرحلات إلى هذا البلد.
14:05 GMT 08.10.2023
إعلام: المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب يهوي 6.7% عند الإغلاق بعد هجوم "حماس"، ومؤشر البنوك يهبط 8.7%.
13:59 GMT 08.10.2023
13:59 GMT 08.10.2023
13:59 GMT 08.10.2023
13:40 GMT 08.10.2023
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية بقطاع غزة إلى 370 قتيلا و2200 إصابة.
13:36 GMT 08.10.2023
بلينكن: العديد من الأميركيين ربما يكونون من بين القتلى أو الرهائن بعد هجوم "حماس" على إسرائيل.
13:34 GMT 08.10.2023
13:34 GMT 08.10.2023