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https://sputnikarabic.ae/20231009/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
اليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو
اليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو
استيقظت إسرائيل على حدث كبير لم تشهده سابقا، حيث بدأ الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمس السبت، عملية واسعة أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى" داخل غلاف غزة، لا تزال... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T05:01+0000
2023-10-09T05:07+0000
العالم العربي
إسرائيل
اشتباكات غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي

اليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو

05:01 GMT 09.10.2023 (تم التحديث: 05:07 GMT 09.10.2023)
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يتبع
استيقظت إسرائيل على حدث كبير لم تشهده سابقا، حيث بدأ الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمس السبت، عملية واسعة أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى" داخل غلاف غزة، لا تزال مستمرة إلى اليوم الاثنين.
أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، أن حركة "حماس" شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، فيما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، فيما دخل "حزب الله"، صباح اليوم الأحد، على خط الأزمة بتوجيه 3 ضربات على أهداف إسرائيلية في مزارع شبعا.
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05:18 GMT 09.10.2023
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 436 مواطناً منهم 91 طفلاً و61 سيدة وإصابة 2271 مواطناً آخر بجراح مختلفة منهم 244 طفلاً و151 سيدة، جراء العدوان الإسرائيلي.
05:02 GMT 09.10.2023
05:01 GMT 09.10.2023
قادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
"حماس" تعلن أسر أكثر من 100 إسرائيلي بينهم عسكريون رفيعو المستوى
00:56 GMT
21:32 GMT 08.10.2023
كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، تؤكد مواصلة معركة "طوفان الأقصى" بكل عنفوان وتقدير في كل محاور القتال.
21:32 GMT 08.10.2023
علم الإمارات وعلم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
الخارجية الإماراتية تعرب عن استيائها الشديد من اختطاف مدنيين إسرائيليين كرهائن
أمس, 21:27 GMT
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فرق إنقاذ إسرائيلية تصل لإجلاء جريح بالقرب من مدينة سديروت الجنوبية بعد إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
برلماني إسرائيلي: الوضع على فوهة بركان في مستوطنات غلاف غزة
أمس, 14:58 GMT
14:30 GMT 08.10.2023
14:29 GMT 08.10.2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعين الجنرال المتقاعد غال هيرش مسؤولاً عن ملف الأسرى والمفقودين.
14:28 GMT 08.10.2023
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: طلبنا من دول عدة إبلاغ حكومة لبنان أننا سنحملها مسؤولية أي هجوم لـ"حزب الله".
14:27 GMT 08.10.2023

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى اليوم محادثات هاتفية مع زعماء ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، وكذلك فلاديمير زيلينسكي، وطلب منهم دعمهم غير المشروط.

14:20 GMT 08.10.2023
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالاستعداد لإخلاء المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان.
14:08 GMT 08.10.2023

قال المكتب الصحفي لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية إن الوزارة توصي الروس بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل لأغراض سياحية حتى يعود الوضع في البلاد إلى طبيعته، وأن يعلق منظمو الرحلات السياحية بيع الرحلات إلى هذا البلد.

14:05 GMT 08.10.2023
إعلام: المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب يهوي 6.7% عند الإغلاق بعد هجوم "حماس"، ومؤشر البنوك يهبط 8.7%.
13:59 GMT 08.10.2023
القصف الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
إعلام: الاستخبارات الإسرائيلية مصدومة من هول عملية "حماس"
أمس, 13:35 GMT
13:59 GMT 08.10.2023
مظلات الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
ما هي "مظلات الطاقة" التي استخدمتها "حماس" للإنزال المظلي في "طوفان الأقصى".. فيديو
أمس, 13:52 GMT
13:59 GMT 08.10.2023
مزارعون يحصدون محاصيلهم في سهل الخيام جنوب لبنان ، مقابل بلدة المطلة شمال إسرائيل في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
"حزب الله" يعيد نصب خيمة جنوبي لبنان بعد تعرضها لقصف إسرائيلي
أمس, 13:54 GMT
13:40 GMT 08.10.2023
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية بقطاع غزة إلى 370 قتيلا و2200 إصابة.
13:36 GMT 08.10.2023
بلينكن: العديد من الأميركيين ربما يكونون من بين القتلى أو الرهائن بعد هجوم "حماس" على إسرائيل.
13:34 GMT 08.10.2023
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
واشنطن: إسرائيل طلبت من أمريكا مساعدات عسكرية
أمس, 13:13 GMT
13:34 GMT 08.10.2023
مظلات الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
برلماني إسرائيلي: المقاتلون الفلسطينيون شرسون ويعلمون ما يقومون به
أمس, 13:28 GMT
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