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https://sputnikarabic.ae/20231009/تركيا-تعلن-تحييد-162-مسلحا-من-حزب-العمال-الكردستاني-بغارات-شمالي-سوريا-والعراق--1081839746.html
تركيا تعلن تحييد 162 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بغارات شمالي سوريا والعراق
تركيا تعلن تحييد 162 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بغارات شمالي سوريا والعراق
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن الجيش التركي نجح في تحييد 162 مسلحا من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقره "إرهابيا"، خلال عملياته في... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T18:44+0000
2023-10-09T18:44+0000
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وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي: "قمنا بتحييد 162 إرهابيا وتدمير 194 هدفا في شمال سوريا وشمال العراق". بدأ الصراع المسلح مع حزب "العمال الكردستاني" في تركيا عام 1984 واستؤنف في عام 2015. ونشر التنظيم بعض قواعده شمالي العراق، ونفذت القوات المسلحة التركية عمليات جوية وبرية استهدفتها.
https://sputnikarabic.ae/20231006/الجيش-التركي-تحييد-26-من-حزب-العمال-الكردستاني-ردا-على-هجوم-استهدف-قاعدة-عسكرية-شمالي-سوريا-1081709642.html
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أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

تركيا تعلن تحييد 162 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بغارات شمالي سوريا والعراق

18:44 GMT 09.10.2023
© AFP 2023 / MIKHAIL KLIMENTYEVالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / MIKHAIL KLIMENTYEV
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن الجيش التركي نجح في تحييد 162 مسلحا من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقره "إرهابيا"، خلال عملياته في شمالي سوريا والعراق.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي: "قمنا بتحييد 162 إرهابيا وتدمير 194 هدفا في شمال سوريا وشمال العراق".

وأضاف: "نريد من حلفائنا إبعاد عناصرهم من قرب وحدات حماية الشعب".

دوريات أمريكية ومروحيات روسية على خطوط التماس مع الجيش التركي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
الجيش التركي: تحييد 26 من حزب العمال الكردستاني ردا على هجوم استهدف قاعدة عسكرية شمالي سوريا
6 أكتوبر, 09:44 GMT
وتابع أردوغان: "أنهينا أول مرحلة من عمليتنا في شمال العراق وشمال سوريا".
بدأ الصراع المسلح مع حزب "العمال الكردستاني" في تركيا عام 1984 واستؤنف في عام 2015. ونشر التنظيم بعض قواعده شمالي العراق، ونفذت القوات المسلحة التركية عمليات جوية وبرية استهدفتها.
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