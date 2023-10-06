https://sputnikarabic.ae/20231006/الجيش-التركي-تحييد-26-من-حزب-العمال-الكردستاني-ردا-على-هجوم-استهدف-قاعدة-عسكرية-شمالي-سوريا-1081709642.html

الجيش التركي: تحييد 26 من حزب العمال الكردستاني ردا على هجوم استهدف قاعدة عسكرية شمالي سوريا

الجيش التركي: تحييد 26 من حزب العمال الكردستاني ردا على هجوم استهدف قاعدة عسكرية شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 26 عنصرا لحزب العمال الكردستاني [المحظور في تركيا] ردا على هجوم استهدف قاعدة عسكرية شمالي سوريا. 06.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-06T09:44+0000

2023-10-06T09:44+0000

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ونقلت وكالة "الأناضول"، صباح اليوم الجمعة، عن بيان صادر للجيش التركي أن قاعدة "دابق" الواقعة ضمن منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا، قد تعرضت لهجوم ليلة الخميس الجمعة.وأكد البيان العسكري التركي أن قواته العسكرية في المنطقة ردت بقوة على الهجوم على قاعدة "دابق" في سياق الرد على هجوم لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، وتم تحييد 26 عنصرا من التنظيم.وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، أمس الخميس، تدمير 22 هدفًا لحزب العمال الكردستاني وتحييد عدد من عناصره، إثر غارات جوية شنها الطيران التركي على مواقع للحزب شمالي العراق.وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية: "من أجل القضاء على الهجمات الإرهابية لحزب العمال الكردستاني وعناصر إرهابية أخرى، والتي يتعرض لها شعبنا وقواتنا الأمنية من شمالي العراق... وُجهت ضربات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق متينا وهاكورك وجرة وقنديل وأسوس في شمالي العراق، نحو الساعة 19:00 [04:00 مساءً بتوقيت غرينتش]".فيما شنَّ الجيش التركي، الثلاثاء الماضي، هجوما جويا على أهداف لمسلحين أكراد شمالي العراق، وقتل عددا منهم.وذكرت وكالة "الأناضول"، أن الجيش التركي قام بضربات جوية على أكثر من 16 هدفا لمسلحين أكراد، ضمن سياق عمليات مكثفة تشنها تركيا ردا على هجوم أمام مبان حكومية في العاصمة، أنقرة، تبنَّاه حزب العمال الكردستاني "بي كي كي".ويشار إلى أن القوات التركية نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي الأراضي السورية، ضد تنظيمي "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى)، و"بي كي كي/ واي بي جي".

https://sputnikarabic.ae/20231003/الجيش-التركي-يدمر-16-هدفا-لمسلحين-أكراد-شمالي-العراق-1081638565.html

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أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي