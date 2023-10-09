https://sputnikarabic.ae/20231009/رئيس-الوزراء-العراقي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهداف-زيارته-لموسكو-ودور-بلاده-في-المنطقة-1081809688.html
رئيس الوزراء العراقي يكشف لـ"سبوتنيك" عن أهداف زيارته لموسكو ودور بلاده في المنطقة
رئيس الوزراء العراقي يكشف لـ"سبوتنيك" عن أهداف زيارته لموسكو ودور بلاده في المنطقة
أجرت وكالة "سبوتنيك"، حوارا من رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، قبيل توجهه في زيارة رسمية إلى روسيا. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T07:48+0000
2023-10-09T07:48+0000
2023-10-09T08:06+0000
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وحول هوية هذه الدول ومدى وصول نتائج هذه الحوارات إن وجدت، قال رئيس الوزراء العراقي: "لا زال العمل ضمن النطاق الخاص ونعلن نتائج أعمالنا عندما تقتضي المصلحة العامة لجميع الأطراف الإعلان عن ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20231008/خبير-اقتصادي-يوضح-لـسبوتنيك-تداعيات-قرار-البنك-المركزي-العراقي-حظر-التعامل-بالدولار-الأمريكي--1081799948.html
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تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, حصري
تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, حصري
رئيس الوزراء العراقي يكشف لـ"سبوتنيك" عن أهداف زيارته لموسكو ودور بلاده في المنطقة
بحسب التقارير الإعلامية، يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، موسكو يومي 10 و11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ويخطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته، هل ستتم الزيارة في هذه التواريخ؟
<p>لدينا استحقاقات دفع لصالح روسيا ضمن مديونية "نادي باريس" ونحن ملتزمون بها ويمكن أن نحصل على استثناء لدفعها، لأن عدم الالتزام بدفعها يقلل من تصنيف العراق الائتماني، كما أن لروسيا استثمارات في عقود نفطية وأخرى عسكرية نأمل أن نتفق مستقبلا على صيغ مناسبة لتسديد استحقاقاتها.</p> <a href=\"/20231009/رئيس-الوزراء-العراقي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهداف-زيارته-لموسكو-ودور-بلاده-في-المنطقة-1081809688.html?qapage\" >Еще</a>
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
ما هي القضايا المقرر مناقشتها خلال الاجتماع مع الرئيس الروسي؟
<p>لدينا استحقاقات دفع لصالح روسيا ضمن مديونية "نادي باريس" ونحن ملتزمون بها ويمكن أن نحصل على استثناء لدفعها، لأن عدم الالتزام بدفعها يقلل من تصنيف العراق الائتماني، كما أن لروسيا استثمارات في عقود نفطية وأخرى عسكرية نأمل أن نتفق مستقبلا على صيغ مناسبة لتسديد استحقاقاتها.</p> <a href=\"/20231009/رئيس-الوزراء-العراقي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهداف-زيارته-لموسكو-ودور-بلاده-في-المنطقة-1081809688.html?qapage\" >Еще</a>
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
هل من المتوقع توقيع أي اتفاقيات ثنائية؟
<p>لدينا استحقاقات دفع لصالح روسيا ضمن مديونية "نادي باريس" ونحن ملتزمون بها ويمكن أن نحصل على استثناء لدفعها، لأن عدم الالتزام بدفعها يقلل من تصنيف العراق الائتماني، كما أن لروسيا استثمارات في عقود نفطية وأخرى عسكرية نأمل أن نتفق مستقبلا على صيغ مناسبة لتسديد استحقاقاتها.</p> <a href=\"/20231009/رئيس-الوزراء-العراقي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهداف-زيارته-لموسكو-ودور-بلاده-في-المنطقة-1081809688.html?qapage\" >Еще</a>
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
هل تمت مناقشة مشاركة السكك الحديدية الروسية في بناء أو تحديث السكك الحديدية في العراق؟ إن نعم، فما هي المشاريع؟ وما مبلغها المحتمل؟
<p>لدينا استحقاقات دفع لصالح روسيا ضمن مديونية "نادي باريس" ونحن ملتزمون بها ويمكن أن نحصل على استثناء لدفعها، لأن عدم الالتزام بدفعها يقلل من تصنيف العراق الائتماني، كما أن لروسيا استثمارات في عقود نفطية وأخرى عسكرية نأمل أن نتفق مستقبلا على صيغ مناسبة لتسديد استحقاقاتها.</p> <a href=\"/20231009/رئيس-الوزراء-العراقي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهداف-زيارته-لموسكو-ودور-بلاده-في-المنطقة-1081809688.html?qapage\" >Еще</a>
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
هل هناك بديل وطني عراقي لنظام "سويفت"؟
<p>لدينا استحقاقات دفع لصالح روسيا ضمن مديونية "نادي باريس" ونحن ملتزمون بها ويمكن أن نحصل على استثناء لدفعها، لأن عدم الالتزام بدفعها يقلل من تصنيف العراق الائتماني، كما أن لروسيا استثمارات في عقود نفطية وأخرى عسكرية نأمل أن نتفق مستقبلا على صيغ مناسبة لتسديد استحقاقاتها.</p> <a href=\"/20231009/رئيس-الوزراء-العراقي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهداف-زيارته-لموسكو-ودور-بلاده-في-المنطقة-1081809688.html?qapage\" >Еще</a>
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
وهل من الممكن دمجه مع النظام الروسي؟
<p>لدينا استحقاقات دفع لصالح روسيا ضمن مديونية "نادي باريس" ونحن ملتزمون بها ويمكن أن نحصل على استثناء لدفعها، لأن عدم الالتزام بدفعها يقلل من تصنيف العراق الائتماني، كما أن لروسيا استثمارات في عقود نفطية وأخرى عسكرية نأمل أن نتفق مستقبلا على صيغ مناسبة لتسديد استحقاقاتها.</p> <a href=\"/20231009/رئيس-الوزراء-العراقي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهداف-زيارته-لموسكو-ودور-بلاده-في-المنطقة-1081809688.html?qapage\" >Еще</a>
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
هل البنوك العراقية مهتمة بدخول سوق الخدمات المالية الروسية؟
<a href=\"https://sputnikarabic.ae/20231009/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1081808364.html\" target=\"_blank\">وحول هوية </a>هذه الدول ومدى وصول نتائج هذه الحوارات إن وجدت، قال رئيس الوزراء العراقي: \"لا زال العمل ضمن النطاق الخاص ونعلن نتائج أعمالنا عندما تقتضي المصلحة العامة لجميع الأطراف الإعلان عن ذلك\". <a href=\"/20231009/رئيس-الوزراء-العراقي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهداف-زيارته-لموسكو-ودور-بلاده-في-المنطقة-1081809688.html?qapage\" >Еще</a>
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
ما هي العملات التي يراعيها العراق في تسوياته الدولية؟ وهل هذه القضية قيد المناقشة بالفعل مع روسيا؟
<a href=\"https://sputnikarabic.ae/20231009/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1081808364.html\" target=\"_blank\">وحول هوية </a>هذه الدول ومدى وصول نتائج هذه الحوارات إن وجدت، قال رئيس الوزراء العراقي: \"لا زال العمل ضمن النطاق الخاص ونعلن نتائج أعمالنا عندما تقتضي المصلحة العامة لجميع الأطراف الإعلان عن ذلك\". <a href=\"/20231009/رئيس-الوزراء-العراقي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهداف-زيارته-لموسكو-ودور-بلاده-في-المنطقة-1081809688.html?qapage\" >Еще</a>
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفويضًا إلى البرلمان للموافقة على تمديد سلطة القوات المسلحة، لمدة عامين، لإجراء عمليات في سوريا والعراق، ما رأيك في تمديد وجود القوات المسلحة التركية في البلاد؟ ما هي عواقب ذلك على العراق؟
<a href=\"https://sputnikarabic.ae/20231009/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1081808364.html\" target=\"_blank\">وحول هوية </a>هذه الدول ومدى وصول نتائج هذه الحوارات إن وجدت، قال رئيس الوزراء العراقي: \"لا زال العمل ضمن النطاق الخاص ونعلن نتائج أعمالنا عندما تقتضي المصلحة العامة لجميع الأطراف الإعلان عن ذلك\". <a href=\"/20231009/رئيس-الوزراء-العراقي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهداف-زيارته-لموسكو-ودور-بلاده-في-المنطقة-1081809688.html?qapage\" >Еще</a>
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
صرّح رئيس جمهورية العراق السيد عبد اللطيف رشيد، أن العراق يأمل في حل مشكلة وجود المسلحين الأكراد مع تركيا في شمال البلاد، في شكل اتفاق بين إيران والعراق.
هل المفاوضات جارية بالفعل مع تركيا حول هذه القضية؟ وما مرحلة المفاوضات في الوقت الراهن؟ وهل تم إحراز أي تقدم؟
<a href=\"https://sputnikarabic.ae/20231009/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1081808364.html\" target=\"_blank\">وحول هوية </a>هذه الدول ومدى وصول نتائج هذه الحوارات إن وجدت، قال رئيس الوزراء العراقي: \"لا زال العمل ضمن النطاق الخاص ونعلن نتائج أعمالنا عندما تقتضي المصلحة العامة لجميع الأطراف الإعلان عن ذلك\". <a href=\"/20231009/رئيس-الوزراء-العراقي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهداف-زيارته-لموسكو-ودور-بلاده-في-المنطقة-1081809688.html?qapage\" >Еще</a>
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
كان للعراق دور كبير في تقريب وجهات النظر بين طهران والرياض، من خلال جلسات الحوار التي عقدت في بغداد، هل ترعى الحكومة العراقية حاليا حوارات مماثلة لتقريب وجهات النظر بين دول أخرى في المنطقة؟
<a href=\"https://sputnikarabic.ae/20231009/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1081808364.html\" target=\"_blank\">وحول هوية </a>هذه الدول ومدى وصول نتائج هذه الحوارات إن وجدت، قال رئيس الوزراء العراقي: \"لا زال العمل ضمن النطاق الخاص ونعلن نتائج أعمالنا عندما تقتضي المصلحة العامة لجميع الأطراف الإعلان عن ذلك\". <a href=\"/20231009/رئيس-الوزراء-العراقي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهداف-زيارته-لموسكو-ودور-بلاده-في-المنطقة-1081809688.html?qapage\" >Еще</a>
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي يكشف لـ"سبوتنيك" عن أهداف زيارته لموسكو ودور بلاده في المنطقة
07:48 GMT 09.10.2023 (تم التحديث: 08:06 GMT 09.10.2023) تابعنا عبر
حصري
أجرت وكالة "سبوتنيك"، حوارا من رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، قبيل توجهه في زيارة رسمية إلى روسيا.
بحسب التقارير الإعلامية، يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، موسكو يومي 10 و11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ويخطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته، هل ستتم الزيارة في هذه التواريخ؟
نعم بالفعل سنبدأ زيارتنا إلى العاصمة الروسية موسكو، استجابة لدعوة من رئيس الاتحاد الروسي السيد فلاديمير بوتين، وستكون على مدار يومي الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الحالي.
جواب
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
ما هي القضايا المقرر مناقشتها خلال الاجتماع مع الرئيس الروسي؟
القضايا الثنائية وما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة.
جواب
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
هل من المتوقع توقيع أي اتفاقيات ثنائية؟
ليس في برنامج الزيارة توقيع أي اتفاقية جديدة.
جواب
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
هل تمت مناقشة مشاركة السكك الحديدية الروسية في بناء أو تحديث السكك الحديدية في العراق؟ إن نعم، فما هي المشاريع؟ وما مبلغها المحتمل؟
طرح العراق مشاريع عديدة وهذه المشاريع مطروحة لمن يريد المشاركة وقيد النقاش.
جواب
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
هل هناك بديل وطني عراقي لنظام "سويفت"؟
"سويفت" هي جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وهو نظام بلجيكي يشارك فيه أكثر من 200 دولة والعراق أيضا مشارك في هذا النظام، الذي يوفر الحماية والسرعة الكاملة للتعاملات ومتابعتها وتسليمها وتحويل المبالغ للعملاء وأوامر الشراء.
جواب
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
وهل من الممكن دمجه مع النظام الروسي؟
روسيا تمثل ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة تستخدم نظام الـ"سويفت"، ولديها اكثر من 300 مؤسسة مالية روسية تنتمي لهذا النظام، من الناحية التقنية قد يكون الربط سهلا ولا يوجد قيد أيضا من قبل المؤسسة البلجيكية لمنع المنضمين إليها من استخدام أنظمة أخرى، ولكن عمليا فإن الخروج من النظام الحالي إلى نظام آخر سواء كان الروسي أو غيره له أبعاد سياسية واقتصادية لا يستبعد أن يحمل معه مخاطرة ويحتاج إلى دراسة.
جواب
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
لدينا استحقاقات دفع لصالح روسيا ضمن مديونية "نادي باريس" ونحن ملتزمون بها ويمكن أن نحصل على استثناء لدفعها، لأن عدم الالتزام بدفعها يقلل من تصنيف العراق الائتماني، كما أن لروسيا استثمارات في عقود نفطية وأخرى عسكرية نأمل أن نتفق مستقبلا على صيغ مناسبة لتسديد استحقاقاتها.
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
هل البنوك العراقية مهتمة بدخول سوق الخدمات المالية الروسية؟
يعتمد على حجم التبادل التجاري لأن العراق يتجه نحو الاقتصاد المفتوح على كل الأسواق العالمية.
جواب
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
ما هي العملات التي يراعيها العراق في تسوياته الدولية؟ وهل هذه القضية قيد المناقشة بالفعل مع روسيا؟
تاريخيا كان العراق في منطقة الإسترليني ثم تحول إلى منطقة الدولار، حيث أن أغلب التجارة الخارجية تسوى بالدولار الأمريكي وفي حال تحول النظام العالمي للاعتماد على سلة العملات فإن العراق يراعى مصالحه الوطنية وقتها.
جواب
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفويضًا إلى البرلمان للموافقة على تمديد سلطة القوات المسلحة، لمدة عامين، لإجراء عمليات في سوريا والعراق، ما رأيك في تمديد وجود القوات المسلحة التركية في البلاد؟ ما هي عواقب ذلك على العراق؟
تركيا بلد جار و لدينا علاقات ذات عمق تاريخي مع تركيا، وهنالك حجم تجاري كبير والحوارات مستمرة في تعزيز العلاقة بين البلدين وتنظيم جميع الأمور المشتركة بما فيها القضايا الأمنية.
جواب
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
صرّح رئيس جمهورية العراق السيد عبد اللطيف رشيد، أن العراق يأمل في حل مشكلة وجود المسلحين الأكراد مع تركيا في شمال البلاد، في شكل اتفاق بين إيران والعراق.
هل المفاوضات جارية بالفعل مع تركيا حول هذه القضية؟ وما مرحلة المفاوضات في الوقت الراهن؟ وهل تم إحراز أي تقدم؟
هناك تواصل بشأن إيجاد آلية عملية لمواجهة التحديات الأمنية.
جواب
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
كان للعراق دور كبير في تقريب وجهات النظر بين طهران والرياض، من خلال جلسات الحوار التي عقدت في بغداد، هل ترعى الحكومة العراقية حاليا حوارات مماثلة لتقريب وجهات النظر بين دول أخرى في المنطقة؟
بدأ العراق استعادة لعب الدور المحوري في المنطقة على كافة الأصعدة وسيكون حاضرا في المساحات التي يكون دوره فاعلا ومؤثرا في المنطقة.
جواب
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
وحول هوية
هذه الدول ومدى وصول نتائج هذه الحوارات إن وجدت، قال رئيس الوزراء العراقي: "لا زال العمل ضمن النطاق الخاص ونعلن نتائج أعمالنا عندما تقتضي المصلحة العامة لجميع الأطراف الإعلان عن ذلك".