رئيس الوزراء العراقي يكشف لـ"سبوتنيك" عن أهداف زيارته لموسكو ودور بلاده في المنطقة

وهل من الممكن دمجه مع النظام الروسي؟

‏روسيا تمثل ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة تستخدم نظام الـ"سويفت"، ولديها اكثر من 300 مؤسسة مالية روسية تنتمي لهذا النظام، من الناحية التقنية قد يكون الربط سهلا ولا يوجد قيد أيضا من قبل المؤسسة البلجيكية لمنع المنضمين إليها من استخدام أنظمة أخرى، ولكن عمليا فإن الخروج من النظام الحالي إلى نظام آخر سواء كان الروسي أو غيره له أبعاد سياسية واقتصادية لا يستبعد أن يحمل معه مخاطرة ويحتاج إلى دراسة.