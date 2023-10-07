https://sputnikarabic.ae/20231007/العراق-يعلن-موقفه-من-عملية-طوفان-الأقصى---1081753685.html
العراق يعلن موقفه من عملية "طوفان الأقصى"
العراق يعلن موقفه من عملية "طوفان الأقصى"
أصدرت الحكومة العراقية، اليوم السبت، بيانا أكدت فيه موقفها الثابت من دعم الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن ما يحدث اليوم هو نتيجة للقمع الذي تعرض له لعقود. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T12:59+0000
2023-10-07T12:59+0000
2023-10-07T12:59+0000
العالم العربي
العراق
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وجاء في بيان الحكومة العراقية: "يؤكد العراق موقفه الثابت، شعباً وحكومة، تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، وأنّ الظلم واغتصاب هذه الحقوق لا يمكن أن يُنتج سلاماً مستداماً.وحذر البيان من "استمرار التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية؛ لأنه سينعكس على استقرار المنطقة، كما ندعو جامعة الدول العربية إلى الانعقاد بصورة عاجلة لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية".أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.فيما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".شاهد أيضا: هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي... فيديوشاهد أيضا: مسيرة فلسطينية تدمر دبابة "ميركافا" إسرائيلية... فيديوشاهد ايضا: مشاهد توثق هروب مئات الإسرائيليين من مستوطناتهم... فيديو
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https://sputnikarabic.ae/20231007/تصويت-هل-تستطيع-السيوف-الحديدية-إيقاف-طوفان-الأقصى؟--1081750338.html
العراق
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العالم العربي, العراق
العراق يعلن موقفه من عملية "طوفان الأقصى"
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أصدرت الحكومة العراقية، اليوم السبت، بيانا أكدت فيه موقفها الثابت من دعم الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن ما يحدث اليوم هو نتيجة للقمع الذي تعرض له لعقود.
وجاء في بيان الحكومة العراقية: "يؤكد العراق موقفه الثابت، شعباً وحكومة، تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، وأنّ الظلم واغتصاب هذه الحقوق لا يمكن أن يُنتج سلاماً مستداماً.
وشدد البيان على أن "العمليات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني اليوم، هي نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد سلطة الاحتلال الصهيوني، التي لم تلتزم يوماً بالقرارات الدولية والأممية".
ودعت بغداد "المجتمع الدوليّ أن يتحرك لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي مازال يعاني الاحتلال وسياسات التمييز العنصريّ والحصار والتجاوز على المقدسات وانتهاك القيم والمبادئ الانسانية".
وحذر البيان من "استمرار التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية؛ لأنه سينعكس على استقرار المنطقة، كما ندعو جامعة الدول العربية إلى الانعقاد بصورة عاجلة لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية".
أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
فيما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".