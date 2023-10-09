https://sputnikarabic.ae/20231009/صادرات-النفط-الروسي-إلى-البرازيل-تبلغ-مستوى-قياسيا-بعد-توقف-لعامين-1081807000.html

صادرات النفط الروسي إلى البرازيل تبلغ مستوى قياسيا بعد توقف لعامين

صادرات النفط الروسي إلى البرازيل تبلغ مستوى قياسيا بعد توقف لعامين

استأنفت روسيا صادرات النفط إلى البرازيل في سبتمبر/أيلول الماضي بعد توقف دام عامين، حيث حققت روسيا رقما قياسيا هو الأكبر منذ 13 عاما، بصادرات حجمها 84 ألف طن. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T01:36+0000

2023-10-09T01:36+0000

2023-10-09T01:36+0000

اقتصاد

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار البرازيل

سوق النفط

أسعار النفط اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/06/1064716311_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b51c5fac59cdb81d44c601b0521bf408.jpg

سبوتنيك. وأوضحت بيانات رسمية حصلت عليها "سبوتنيك" أنه في سبتمبر الماضي، زودت روسيا البرازيل بإجمالي 84 ألف طن من النفط الخام بقيمة 48 مليون دولار، وهي أول عملية تسليم منذ أغسطس/ آب 2021، عندما سلمت روسيا 42100 طن من النفط الخام بقيمة 16.6 مليون دولار.يشار إلى أن صادرات النفط الروسي للبرازيل الشهر الماضي هي أعلى مستوى قياسي منذ يونيو/ حزيران 2010، عندما سلمت روسيا 117.800 طن من الخام إلى البرازيل في شحنة واحدة.يذكر أنه في أواخر سبتمبر الماضي، صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بأن الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي، الذي حددته "مجموعة السبع"، لم يكن ناجحًا في تحقيق أهداف الغرب.وذكرت يلين أن روسيا تمتلك القدرة على تقديم خدمات ظل لشحناتها النفطية، مما يسمح لها بزيادة أسعار النفط الخام، التي وصلت إلى حوالي 100 دولار للبرميل. وأشارت يلين، في تصريحاتها أمام الصحفيين، إلى أن هذا يشير إلى انخفاض فعالية سقف الأسعار المحدد، ويعد تحديد سقف الأسعار أحد الإجراءات التي اتخذها الغرب لتقييد مشاركة روسيا في الأسواق العالمية، نتيجة للأزمة الأوكرانية.وكان الهدف من ذلك هو تقليل إيرادات روسيا من صادرات النفط دون الحاجة لتقليص حجم صادراتها مباشرة، مع الحفاظ على استقرار إمدادات النفط العالمية في حالة تعثرها.

https://sputnikarabic.ae/20230831/نوفاك-روسيا-تتوصل-لاتفاق-مع-أوبك-لخفض-إمدادات-النفط-الروسية-إلى-الأسواق-الخارجية-1080590239.html

https://sputnikarabic.ae/20230905/خبير-القيود-الروسية-والسعودية-على-إنتاج-النفط-قد-ترفع-الأسعار-10-1080740062.html

أخبار البرازيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار البرازيل , سوق النفط, أسعار النفط اليوم, الأخبار