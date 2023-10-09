https://sputnikarabic.ae/20231009/صحفي-أمريكي-يحذر-إدارة-بايدن-من-دعم-نظام-كييف-المنهار-1081828872.html

صحفي أمريكي يحذر إدارة بايدن من دعم نظام كييف المنهار

صحفي أمريكي يحذر إدارة بايدن من دعم نظام كييف المنهار

أفاد الصحفي الأمريكي، جارلاند نيكسون، بأنه إذا وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لكييف، وخسرت أوكرانيا، فسيجد الرئيس جو بايدن نفسه في وضع غير سار. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T13:40+0000

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وقال في مقابلة مع قناة "George Galloway" على موقع "يوتيوب": "إذا وافق (أعضاء الكونغرس) على مساعدات بقيمة 100 مليار دولار، ثم انهارت أوكرانيا، فسيواجه، جو بايدن، مشكلات خطيرة. أوكرانيا على وشك الانهيار، لذا فمن الأفضل عدم القيام بذلك".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sputnikarabic.ae/20231009/مستشار-أوكراني-سابق-أوكرانيا-قد-تسلك-طريق-المفاوضات-مع-روسيا-بسبب-الوضع-في-إسرائيل-1081827172.html

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