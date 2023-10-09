عربي
https://sputnikarabic.ae/20231009/صحفي-أمريكي-يحذر-إدارة-بايدن-من-دعم-نظام-كييف-المنهار-1081828872.html
صحفي أمريكي يحذر إدارة بايدن من دعم نظام كييف المنهار
صحفي أمريكي يحذر إدارة بايدن من دعم نظام كييف المنهار
أفاد الصحفي الأمريكي، جارلاند نيكسون، بأنه إذا وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لكييف، وخسرت أوكرانيا، فسيجد الرئيس جو بايدن نفسه في وضع غير سار. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T13:40+0000
2023-10-09T13:40+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102435/72/1024357288_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5374cfa08a835d831df42b8d6090378a.jpg
وقال في مقابلة مع قناة "George Galloway" على موقع "يوتيوب": "إذا وافق (أعضاء الكونغرس) على مساعدات بقيمة 100 مليار دولار، ثم انهارت أوكرانيا، فسيواجه، جو بايدن، مشكلات خطيرة. أوكرانيا على وشك الانهيار، لذا فمن الأفضل عدم القيام بذلك".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20231009/مستشار-أوكراني-سابق-أوكرانيا-قد-تسلك-طريق-المفاوضات-مع-روسيا-بسبب-الوضع-في-إسرائيل-1081827172.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102435/72/1024357288_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_3b0e81ab22b71bca748c569dc3d8feef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

صحفي أمريكي يحذر إدارة بايدن من دعم نظام كييف المنهار

13:40 GMT 09.10.2023
© Fotolia / aviavladالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© Fotolia / aviavlad
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد الصحفي الأمريكي، جارلاند نيكسون، بأنه إذا وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لكييف، وخسرت أوكرانيا، فسيجد الرئيس جو بايدن نفسه في وضع غير سار.
وقال في مقابلة مع قناة "George Galloway" على موقع "يوتيوب": "إذا وافق (أعضاء الكونغرس) على مساعدات بقيمة 100 مليار دولار، ثم انهارت أوكرانيا، فسيواجه، جو بايدن، مشكلات خطيرة. أوكرانيا على وشك الانهيار، لذا فمن الأفضل عدم القيام بذلك".

وتابع نيكسون أنه من الواضح بالفعل أن نظام فلاديمير زيلينسكي محكوم عليه بالفشل، وأن الهجوم المضاد الأوكراني قد فشل.

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
مستشار أوكراني سابق: أوكرانيا قد تسلك طريق المفاوضات مع روسيا بسبب الوضع في إسرائيل
12:54 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو12:57 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала