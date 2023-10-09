https://sputnikarabic.ae/20231009/صحفي-أمريكي-يحذر-إدارة-بايدن-من-دعم-نظام-كييف-المنهار-1081828872.html
صحفي أمريكي يحذر إدارة بايدن من دعم نظام كييف المنهار
صحفي أمريكي يحذر إدارة بايدن من دعم نظام كييف المنهار
أفاد الصحفي الأمريكي، جارلاند نيكسون، بأنه إذا وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لكييف، وخسرت أوكرانيا، فسيجد الرئيس جو بايدن نفسه في وضع غير سار. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T13:40+0000
2023-10-09T13:40+0000
2023-10-09T13:40+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102435/72/1024357288_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5374cfa08a835d831df42b8d6090378a.jpg
وقال في مقابلة مع قناة "George Galloway" على موقع "يوتيوب": "إذا وافق (أعضاء الكونغرس) على مساعدات بقيمة 100 مليار دولار، ثم انهارت أوكرانيا، فسيواجه، جو بايدن، مشكلات خطيرة. أوكرانيا على وشك الانهيار، لذا فمن الأفضل عدم القيام بذلك".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20231009/مستشار-أوكراني-سابق-أوكرانيا-قد-تسلك-طريق-المفاوضات-مع-روسيا-بسبب-الوضع-في-إسرائيل-1081827172.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102435/72/1024357288_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_3b0e81ab22b71bca748c569dc3d8feef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
صحفي أمريكي يحذر إدارة بايدن من دعم نظام كييف المنهار
تابعنا عبر
أفاد الصحفي الأمريكي، جارلاند نيكسون، بأنه إذا وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لكييف، وخسرت أوكرانيا، فسيجد الرئيس جو بايدن نفسه في وضع غير سار.
وقال في مقابلة مع قناة "George Galloway" على موقع "يوتيوب": "إذا وافق (أعضاء الكونغرس) على مساعدات بقيمة 100 مليار دولار، ثم انهارت أوكرانيا، فسيواجه، جو بايدن، مشكلات خطيرة. أوكرانيا على وشك الانهيار، لذا فمن الأفضل عدم القيام بذلك".
وتابع نيكسون أنه من الواضح بالفعل أن نظام فلاديمير زيلينسكي محكوم عليه بالفشل، وأن الهجوم المضاد الأوكراني قد فشل.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.