https://sputnikarabic.ae/20231009/مستشار-أوكراني-سابق-أوكرانيا-قد-تسلك-طريق-المفاوضات-مع-روسيا-بسبب-الوضع-في-إسرائيل-1081827172.html

مستشار أوكراني سابق: أوكرانيا قد تسلك طريق المفاوضات مع روسيا بسبب الوضع في إسرائيل

مستشار أوكراني سابق: أوكرانيا قد تسلك طريق المفاوضات مع روسيا بسبب الوضع في إسرائيل

صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن أوكرانيا بحاجة لبدء مفاوضات مع روسيا بشأن هدنة بسبب الصراع المسلح الذي بدأ في إسرائيل،... 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T12:54+0000

2023-10-09T12:54+0000

2023-10-09T12:54+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وقال سوسكين في قناته على موقع "يوتيوب": "على هذه الخلفية، بالطبع، هناك انهيار كامل لأوكرانيا، ومن المؤكد الآن أنه من الضروري رفع الأحكام العرفية على الفور وبدء المفاوضات بين حكومتي أوكرانيا وروسيا. ليس هناك خيار آخر. نحن بحاجة إلى هدنة مؤقتة ونحن بحاجة إلى إجراء انتخابات".وأشار سوسكين إلى أن أمريكا لم يعد من الممكن أن تمنح كييف أموالاً لمواصلة الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، لأن الحليف الرئيسي لواشنطن في الشرق الأوسط يجد نفسه في موقف صعب.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

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