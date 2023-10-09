https://sputnikarabic.ae/20231009/مجلس-الأمن-الروسي-الأسلحة-المنقولة-إلى-أوكرانيا-تستخدم-بشكل-نشط-في-إسرائيل-1081827011.html

مجلس الأمن الروسي ينذر باستخدام "طائرات ودبابات الناتو" الأوكرانية ضد إسرائيل

مجلس الأمن الروسي ينذر باستخدام "طائرات ودبابات الناتو" الأوكرانية ضد إسرائيل

صرّح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن الأسلحة التي زودها "الناتو" لنظام النازيين الجدد في أوكرانيا، تستخدم على نطاق واسع... 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T12:42+0000

2023-10-09T12:42+0000

2023-10-09T12:55+0000

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وكتب ميدفيديف عبر حسابه في منصة "تلغرام": "أيها الأصدقاء في الناتو، هل انتهيتم من اللعب؟، الأسلحة المنقولة إلى نظام النازيين الجدد في أوكرانيا، تستخدم على نطاق واسع في إسرائيل (ضد إسرائيل)".وأضاف ميدفيديف: "كانت السلطات الفاسدة في أوكرانيا تتاجر بكل ما تحصل عليه، سرقوا الغاز والنفط والمنتجات والمواد، لقد سرقوا كل شيء".وأفادت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، بأن "هناك احتمالا كبيرا في أن "حماس" استلمت أسلحة أمريكية، تستخدمها ضد إسرائيل، من أوكرانيا وأفغانستان".وكتب غرين على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "نحن بحاجة إلى العمل مع إسرائيل، لتتبع الأرقام التسلسلية لأي أسلحة أمريكية تستخدمها "حماس" ضد إسرائيل، هل أتت من أفغانستان؟ هل أتت من أوكرانيا؟ من المحتمل جدًا أن تكون من كلا البلدين".

https://sputnikarabic.ae/20231008/الكونغرس-الأمريكي-يشبته-في-أن-الفلسطينيين-حصلوا-على-أسلحة-من-أوكرانيا-1081802224.html

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