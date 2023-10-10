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https://sputnikarabic.ae/20231010/البرلمان-الروماني-يلغي-خطاب-زيلينسكي-بشكل-مفاجئ-1081853789.html
البرلمان الروماني يلغي خطاب زيلينسكي بشكل مفاجئ
البرلمان الروماني يلغي خطاب زيلينسكي بشكل مفاجئ
ألغى البرلمان الروماني، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الذي كان من المفترض أن يتحدث فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T10:57+0000
2023-10-10T10:57+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار رومانيا
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وأفادت بوابة "جي 4 ميديا" الأخبارية، أن اجتماع البرلمان المُزمع عقده في العاصمة الرومانية بوخارست، قد تمّ تأجيله لأسباب أمنية.ووصل زيلينسكي إلى بوخارست، وكان في استقباله وزيرة الخارجية الرومانية لومينيكا أودوبيسكو، ويتضمن برنامج الزيارة لقاء مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، وكذلك إجراء مفاوضات مع رئيس الوزراء الروماني ماركيل سيولاكو.وذكرت صحيفة "ليوهانيس" الأخبارية، أنه من المقرر خلال الاجتماع مع زيلينسكي مناقشة العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، بالإضافة إلى بعض المشاريع والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.الجدير بالذكر أنه هذه ليست المرة الأولى التي يُحرم فيها زيلينسكي التحدث أمام البرلمان، وفي منتصف سبتمبر/ أيلول، لم يسمح كيفن مكارثي، الذي شغل منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، زيلينسكي من التحدث إلى أعضاء الكونغرس، وعلل قراراه بانشغال المشرّعين آنذاك.
https://sputnikarabic.ae/20231009/صحفي-أمريكي-يحذر-إدارة-بايدن-من-دعم-نظام-كييف-المنهار-1081828872.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار رومانيا
أخبار أوكرانيا, أخبار رومانيا

البرلمان الروماني يلغي خطاب زيلينسكي بشكل مفاجئ

10:57 GMT 10.10.2023
© Photo / flickr.com/ Alejandro Giacomettiالبرلمان الروماني
البرلمان الروماني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© Photo / flickr.com/ Alejandro Giacometti
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ألغى البرلمان الروماني، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الذي كان من المفترض أن يتحدث فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأفادت بوابة "جي 4 ميديا" الأخبارية، أن اجتماع البرلمان المُزمع عقده في العاصمة الرومانية بوخارست، قد تمّ تأجيله لأسباب أمنية.
ووصل زيلينسكي إلى بوخارست، وكان في استقباله وزيرة الخارجية الرومانية لومينيكا أودوبيسكو، ويتضمن برنامج الزيارة لقاء مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، وكذلك إجراء مفاوضات مع رئيس الوزراء الروماني ماركيل سيولاكو.
وذكرت صحيفة "ليوهانيس" الأخبارية، أنه من المقرر خلال الاجتماع مع زيلينسكي مناقشة العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، بالإضافة إلى بعض المشاريع والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
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أمس, 13:40 GMT
الجدير بالذكر أنه هذه ليست المرة الأولى التي يُحرم فيها زيلينسكي التحدث أمام البرلمان، وفي منتصف سبتمبر/ أيلول، لم يسمح كيفن مكارثي، الذي شغل منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، زيلينسكي من التحدث إلى أعضاء الكونغرس، وعلل قراراه بانشغال المشرّعين آنذاك.
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