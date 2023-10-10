https://sputnikarabic.ae/20231010/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مصادر-إطلاق-قذائف-باتجاه-جنوب-الجولان-1081876432.html
الجيش الإسرائيلي يقصف مصادر إطلاق قذائف باتجاه جنوب الجولان
الجيش الإسرائيلي يقصف مصادر إطلاق قذائف باتجاه جنوب الجولان
أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق قذائف مدفعية وقذائف هاون ردا على إطلاق قذائف من الأراضي السورية باتجاه مستوطنة رمات مغشيميم جنوب الجولان. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
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القدس - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان أمس الثلاثاء، "قوات جيش الإسرائيلي ترد بقصف مدفعي ونيران قذائف الهاون نحو مصادر إطلاق القذائف داخل الأراضي السورية".وكان قال الجيش إن "عددا من القذائف من داخل الأراضي السورية أطلق نحو الأراضي الإسرائيلية حيث اجتاز عدد منها إلى داخل إسرائيل وسقطت كما يبدو في مناطق مفتوحة".وكان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق قذائف مدفعية ردًا على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان أمس الثلاثاء، حيث تم رصد نحو 15 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية، واعترضت القوات الإسرائيلية أربع قذائف صاروخية بنجاح، في حين سقطت عشر قذائف صاروخية في مناطق مفتوحة.هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين بقطاع غزة 687 شخصًا، في حين تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 900 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20230921/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-مبنيين-تابعين-للجيش-السوري-بهضبة-الجولان-1081272665.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, الجولان, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, الجولان, العالم
الجيش الإسرائيلي يقصف مصادر إطلاق قذائف باتجاه جنوب الجولان
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أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق قذائف مدفعية وقذائف هاون ردا على إطلاق قذائف من الأراضي السورية باتجاه مستوطنة رمات مغشيميم جنوب الجولان.
القدس - سبوتنيك
. وقال الجيش في بيان أمس الثلاثاء، "قوات جيش الإسرائيلي ترد بقصف مدفعي ونيران قذائف الهاون نحو مصادر إطلاق القذائف داخل الأراضي السورية".
وكان قال الجيش إن "عددا من القذائف من داخل الأراضي السورية أطلق نحو الأراضي الإسرائيلية حيث اجتاز عدد منها إلى داخل إسرائيل وسقطت كما يبدو في مناطق مفتوحة".
وكان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق قذائف مدفعية ردًا على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان أمس الثلاثاء، حيث تم رصد نحو 15 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية، واعترضت القوات الإسرائيلية أربع قذائف صاروخية بنجاح، في حين سقطت عشر قذائف صاروخية في مناطق مفتوحة.
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"
متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".
ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين بقطاع غزة 687 شخصًا، في حين تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 900 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.