https://sputnikarabic.ae/20231010/الخطوط-الجوية-الأمريكية-توقف-رحلاتها-إلى-تل-أبيب-1081877013.html
الخطوط الجوية الأمريكية توقف رحلاتها إلى تل أبيب
الخطوط الجوية الأمريكية توقف رحلاتها إلى تل أبيب
علقت الخطوط الجوية الأمريكية، اليوم الثلاثاء رحلاتها إلى ومن تل أبيب نتيجة لتصاعد النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، حتى الرابع من ديسمبر/أيلول. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T22:21+0000
2023-10-10T22:21+0000
2023-10-10T22:21+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103848/81/1038488138_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a48f6a97fa7f82f20fa68d8f17d0e9c8.jpg
وقالت الخطوط الجوية، لوكالة "سبوتنيك" "نتيجة للوضع الراهن، قامت الخطوط الجوية الأمريكية، بتعليق مؤقت لرحلاتها إلى تل أبيب ومنها حتى الرابع من ديسمبر".وأشاروا إلى أنهم سيواصلون التعاون مع شركات الطيران الأخرى لتقديم المساعدة للراغبين في مغادرة تل أبيب، وفقًا لإعلان الشركة.وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وذلك بالتوازي مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231010/مسؤولون-إسرائيليون-التقديرات-تشير-إلى-مقتل-1200-إسرائيلي-وأسر-أكثر-من-200-في-هجوم-حماس-1081876872.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103848/81/1038488138_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_108d321f2c9406bba3bc5076fd20801d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخطوط الجوية الأمريكية توقف رحلاتها إلى تل أبيب
تابعنا عبر
حصري
علقت الخطوط الجوية الأمريكية، اليوم الثلاثاء رحلاتها إلى ومن تل أبيب نتيجة لتصاعد النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، حتى الرابع من ديسمبر/أيلول.
وقالت الخطوط الجوية، لوكالة "سبوتنيك
" "نتيجة للوضع الراهن، قامت الخطوط الجوية الأمريكية، بتعليق مؤقت لرحلاتها إلى تل أبيب ومنها حتى الرابع من ديسمبر".
وأشاروا إلى أنهم سيواصلون التعاون مع شركات الطيران الأخرى لتقديم المساعدة للراغبين في مغادرة تل أبيب، وفقًا لإعلان الشركة.
وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف
، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وذلك بالتوازي مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"
، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.