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الخطوط الجوية الأمريكية توقف رحلاتها إلى تل أبيب
الخطوط الجوية الأمريكية توقف رحلاتها إلى تل أبيب
علقت الخطوط الجوية الأمريكية، اليوم الثلاثاء رحلاتها إلى ومن تل أبيب نتيجة لتصاعد النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، حتى الرابع من ديسمبر/أيلول. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T22:21+0000
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وقالت الخطوط الجوية، لوكالة "سبوتنيك" "نتيجة للوضع الراهن، قامت الخطوط الجوية الأمريكية، بتعليق مؤقت لرحلاتها إلى تل أبيب ومنها حتى الرابع من ديسمبر".وأشاروا إلى أنهم سيواصلون التعاون مع شركات الطيران الأخرى لتقديم المساعدة للراغبين في مغادرة تل أبيب، وفقًا لإعلان الشركة.وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وذلك بالتوازي مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231010/مسؤولون-إسرائيليون-التقديرات-تشير-إلى-مقتل-1200-إسرائيلي-وأسر-أكثر-من-200-في-هجوم-حماس-1081876872.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الخطوط الجوية الأمريكية توقف رحلاتها إلى تل أبيب

22:21 GMT 10.10.2023
© AP Photo / Dan Baliltyمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 14 أبريل/ نيسان 2012
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 14 أبريل/ نيسان 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Dan Balilty
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حصري
علقت الخطوط الجوية الأمريكية، اليوم الثلاثاء رحلاتها إلى ومن تل أبيب نتيجة لتصاعد النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، حتى الرابع من ديسمبر/أيلول.
وقالت الخطوط الجوية، لوكالة "سبوتنيك" "نتيجة للوضع الراهن، قامت الخطوط الجوية الأمريكية، بتعليق مؤقت لرحلاتها إلى تل أبيب ومنها حتى الرابع من ديسمبر".
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وأشاروا إلى أنهم سيواصلون التعاون مع شركات الطيران الأخرى لتقديم المساعدة للراغبين في مغادرة تل أبيب، وفقًا لإعلان الشركة.
وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وذلك بالتوازي مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
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