https://sputnikarabic.ae/20231010/الصحة-السودانية-تتهم-الدعم-السريع-بقصف-مستشفيين-في-ولاية-الخرطوم-1081845179.html
الصحة السودانية تتهم الدعم السريع بقصف مستشفيين في ولاية الخرطوم
الصحة السودانية تتهم الدعم السريع بقصف مستشفيين في ولاية الخرطوم
اتهمت وزارة الصحة السودانية، قوات الدعم السريع بقصف مستشفيين في ولاية الخرطوم، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T00:07+0000
2023-10-10T00:07+0000
2023-10-10T00:07+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان أمس الاثنين، إن "مليشيات الدعم السريع المتمردة، استهدفت مستشفى النو، بأم درمان، قسم الطوارئ، ما أسفر عن استشهاد مدنيين أمام قسم الطوارئ، وإصابات آخرين إصابات بالغة تحتاج إلى تدخل عاجل لإجراء عمليات جراحية".وأضافت الوزارة أن قوات الدعم السريع استهدفت كذلك بالمدفعية مستشفى جبل أولياء قسم الكلى والمعامل.وأدانت الوزارة استهداف المنشآت الصحية والخدمية من قبل قوات الدعم السريعة، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية.يُذكر أن قوات الدعم السريع، نشرت بيانا صحفيا، أمس اتهمت فيه القوات المسلحة السودانية بقصف مستشفى النو.لكن في ذات الوقت، أصدرت الجيش السوداني بيانا صحفيا، أكد فيه أن قوات الدعم السريع، نفذت قصفاً على المستشفى الواقع في مناطق (الثورة) شمالي مدينة أم درمان.وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان. واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمرداً ضد الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20231004/الجيش-السوداني-مقتل-9-مدنيين-إثر-قصف-لقوات-الدعم-السريع-في-مدينة-بحري-بولاية-الخرطوم-1081672855.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
الصحة السودانية تتهم الدعم السريع بقصف مستشفيين في ولاية الخرطوم
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اتهمت وزارة الصحة السودانية، قوات الدعم السريع بقصف مستشفيين في ولاية الخرطوم، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين.
الخرطوم - سبوتنيك
. وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان أمس الاثنين، إن "مليشيات الدعم السريع المتمردة، استهدفت مستشفى النو، بأم درمان، قسم الطوارئ، ما أسفر عن استشهاد مدنيين أمام قسم الطوارئ، وإصابات آخرين إصابات بالغة تحتاج إلى تدخل عاجل لإجراء عمليات جراحية".
وأضافت الوزارة أن قوات الدعم السريع استهدفت كذلك بالمدفعية مستشفى جبل أولياء قسم الكلى والمعامل.
وأدانت الوزارة استهداف المنشآت الصحية والخدمية من قبل قوات الدعم السريعة، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية.
يُذكر أن قوات الدعم السريع، نشرت بيانا صحفيا، أمس اتهمت فيه القوات المسلحة السودانية بقصف مستشفى النو.
لكن في ذات الوقت، أصدرت الجيش السوداني بيانا صحفيا، أكد فيه أن قوات الدعم السريع، نفذت قصفاً على المستشفى الواقع في مناطق (الثورة) شمالي مدينة أم درمان.
وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان. واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمرداً ضد الدولة.