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https://sputnikarabic.ae/20231010/العثور-على-أضرار-في-خط-أنابيب-غاز-بالتيككونيكتور-في-فنلندا-1081869463.html
العثور على أضرار في خط أنابيب غاز "بالتيككونيكتور" في فنلندا
العثور على أضرار في خط أنابيب غاز "بالتيككونيكتور" في فنلندا
أعلن رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو، في مؤتمر صحفي قصير في برلمان البلاد، أن خط أنابيب الغاز "Balticconnector" تعرض لأضرار في المنطقة الاقتصادية الخالصة... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T15:20+0000
2023-10-10T15:24+0000
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وقال أوربو: "لقد حدد حرس الحدود والسواحل موقع التسرب، ويقع الضرر في المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنلندا، وبدأت السلطات الفنلندية تحقيقا".وأبلغ أوربو أيضًا عن وجود خلل في كابل البيانات، ووفقا له، على الأرجح يقع هذا الضرر في المنطقة الاقتصادية لإستونيا.وشدد رئيس الوزراء الفنلندي، أن "الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز لا يمكن أن تكون لأسباب طبيعية"، كما صرح بذلك رئيس البلاد، ساولي نينيستو.وقال رئيس الوزراء الفنلندي: "من المحتمل أن يكون الضرر الذي لحق بكل من خط أنابيب الغاز وكابل الاتصالات نتيجة لمؤثرات خارجية، ولم يتضح بعد سبب الضرر".وأبلغت فنلندا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بالوضع. ووفقا للسياسيين، فإن أمن الطاقة في البلاد ليس في خطر.وقالت شركة "جاسغريد فنلندا"، المشغلة، يوم أمس الاثنين، إنها أغلقت خط أنابيب للغاز تحت البحر بين فنلندا وإستونيا، خلال الليل، بعد انخفاض غير عادي في الضغط في الأنبوب، ما قد يشير إلى حدوث تسرب. وفي اليوم التالي، قالت الشركة إن "هناك أسبابا للاشتباه في أن الحادث نتج عن تلف خط أنابيب غاز بحري"، دون مزيد من التفاصيل."بالتيككونيكتور" هو خط أنابيب غاز يمتد على طول قاع خليج فنلندا، ويبلغ طوله نحو 80 كيلومترًا بين إينكو في فنلندا وبالديسك في إستونيا، لدى كلا البلدين محطات ضاغطة وطرق برية لنقل الغاز تربط خط الأنابيب بشبكة النقل في البلاد. يقع "بالتيككونيكتور" في المناطق الاقتصادية والمياه الإقليمية لفنلندا وإستونيا، وتم إطلاقه في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
https://sputnikarabic.ae/20230926/عام-على-تفجير-خطي-أنابيب-الغاز-الروسي-التيار-الشمالي-1081409142.html
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العالم, فنلندا, اقتصاد
العالم, فنلندا, اقتصاد

العثور على أضرار في خط أنابيب غاز "بالتيككونيكتور" في فنلندا

15:20 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 15:24 GMT 10.10.2023)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو، في مؤتمر صحفي قصير في برلمان البلاد، أن خط أنابيب الغاز "Balticconnector" تعرض لأضرار في المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنلندا.
وقال أوربو: "لقد حدد حرس الحدود والسواحل موقع التسرب، ويقع الضرر في المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنلندا، وبدأت السلطات الفنلندية تحقيقا".
وأبلغ أوربو أيضًا عن وجود خلل في كابل البيانات، ووفقا له، على الأرجح يقع هذا الضرر في المنطقة الاقتصادية لإستونيا.
تفجير خط أنابيب الغاز الروسي التيار الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
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عام على تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي1 و2"
26 سبتمبر, 10:41 GMT
وشدد رئيس الوزراء الفنلندي، أن "الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز لا يمكن أن تكون لأسباب طبيعية"، كما صرح بذلك رئيس البلاد، ساولي نينيستو.
وقال رئيس الوزراء الفنلندي: "من المحتمل أن يكون الضرر الذي لحق بكل من خط أنابيب الغاز وكابل الاتصالات نتيجة لمؤثرات خارجية، ولم يتضح بعد سبب الضرر".
وأبلغت فنلندا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بالوضع. ووفقا للسياسيين، فإن أمن الطاقة في البلاد ليس في خطر.
وقالت شركة "جاسغريد فنلندا"، المشغلة، يوم أمس الاثنين، إنها أغلقت خط أنابيب للغاز تحت البحر بين فنلندا وإستونيا، خلال الليل، بعد انخفاض غير عادي في الضغط في الأنبوب، ما قد يشير إلى حدوث تسرب. وفي اليوم التالي، قالت الشركة إن "هناك أسبابا للاشتباه في أن الحادث نتج عن تلف خط أنابيب غاز بحري"، دون مزيد من التفاصيل.
"بالتيككونيكتور" هو خط أنابيب غاز يمتد على طول قاع خليج فنلندا، ويبلغ طوله نحو 80 كيلومترًا بين إينكو في فنلندا وبالديسك في إستونيا، لدى كلا البلدين محطات ضاغطة وطرق برية لنقل الغاز تربط خط الأنابيب بشبكة النقل في البلاد. يقع "بالتيككونيكتور" في المناطق الاقتصادية والمياه الإقليمية لفنلندا وإستونيا، وتم إطلاقه في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
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