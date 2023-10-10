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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231010/القوات-الروسية-تحبط-6-هجمات-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-وتقضي-على-نحو-60-عسكريًا-أوكرانيا-1081845936.html
الدفاع الروسية: صد 6 هجمات للقوات الأوكرانية وتكبيدها خسائر بشرية على محور كراسني ليمان
الدفاع الروسية: صد 6 هجمات للقوات الأوكرانية وتكبيدها خسائر بشرية على محور كراسني ليمان
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، أن القوات الروسية أحبطت وصدت 6 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان، وكبدت... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T02:08+0000
2023-10-10T02:26+0000
القوات الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لـ "سبوتنيك": "أحبطت وصدت قوات مجموعة المركز بنيران المدفعية والطيران 6 هجمات لمجموعات هجومية تابعة للواء الميكانيكي 63 التابع للجيش الأوكراني، ولواء العمليات الخاصة آزوف (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في منطقة تورسكوي على محور كراسني ليمان".وأضاف سافتشوك أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 60 عسكريًا، فضلا عن تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين.وأشار سافتشوك إلى أن مجموعة الطيران التكتيكي التابعة للمجموعة، شنت ضربات جوية استهدفت جسرا و3 نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231009/في-عملية-انغماسية-القوات-الروسية-تحيد-15مسلحا-أوكرانيا-في-أرتيوموفسك-فيديو-1081826366.html
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القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: صد 6 هجمات للقوات الأوكرانية وتكبيدها خسائر بشرية على محور كراسني ليمان

02:08 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 02:26 GMT 10.10.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، أن القوات الروسية أحبطت وصدت 6 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان، وكبدت الجيش الأوكراني خسائر بشرية تقدر بنحو 60 عسكريًا.
موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لـ "سبوتنيك": "أحبطت وصدت قوات مجموعة المركز بنيران المدفعية والطيران 6 هجمات لمجموعات هجومية تابعة للواء الميكانيكي 63 التابع للجيش الأوكراني، ولواء العمليات الخاصة آزوف (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في منطقة تورسكوي على محور كراسني ليمان".
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أمس, 12:33 GMT
وأضاف سافتشوك أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 60 عسكريًا، فضلا عن تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين.
وأشار سافتشوك إلى أن مجموعة الطيران التكتيكي التابعة للمجموعة، شنت ضربات جوية استهدفت جسرا و3 نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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