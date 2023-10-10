https://sputnikarabic.ae/20231010/صحيفة-كورية-شمالية-رسمية-لإسرائيل-الصراع-مع-حماس-نتيجة-أعمالكم-الإجرامية-المتواصلة-ضد-الفلسطينيين-1081850864.html

صحيفة كورية شمالية رسمية لإسرائيل: الصراع مع "حماس" نتيجة أعمالكم الإجرامية المتواصلة ضد الفلسطينيين

صحيفة كورية شمالية رسمية لإسرائيل: الصراع مع "حماس" نتيجة أعمالكم الإجرامية المتواصلة ضد الفلسطينيين

نددت صحيفة كورية شمالية، اليوم الثلاثاء، بإسرائيل بسبب صراعها المتصاعد مع حركة "حماس" الفلسطينية. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T09:05+0000

2023-10-10T09:05+0000

2023-10-10T09:11+0000

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وقالت الصحيفة إن "ذلك (عن عملية "طوفان الأقصى") نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني".ويمثل هذا الانتقاد أول رد فعل لبيونغ يانغ على الصراع الحالي، بعد أن شنت حركة "حماس" هجمات صاروخية على إسرائيل، يوم السبت الماضي، وشنت إسرائيل ضربات ضدها ردا على العملية.وقالت صحيفة "رودونغ سينمون"، الناطقة بلسان "حزب العمال" الحاكم في كوريا الشمالية، في مقال، دون أن تحدد الجانب الذي شن الهجمات: "لقد وقع صراع مسلح واسع النطاق بين "حماس" الفلسطينية وإسرائيل"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.جاءت هذه الانتقادات، بعد أيام، من إدانة الصحيفة للجنود الإسرائيليين لقتلهم مواطنين فلسطينيين، في حوادث منفصلة وقعت قبل الصراع.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, كوريا الشمالية, حركة حماس, العالم, العالم العربي