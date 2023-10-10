https://sputnikarabic.ae/20231010/وزير-الدفاع-الأمريكي-يوجه-قوات-العمليات-الخاصة-الأمريكية-لتقديم-دعم-لإسرائيل-1081877294.html

وزير الدفاع الأمريكي يوجه قوات العمليات الخاصة الأمريكية لتقديم دعم لإسرائيل

وزير الدفاع الأمريكي يوجه قوات العمليات الخاصة الأمريكية لتقديم دعم لإسرائيل

قال مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وجه قوات العمليات الخاصة الأمريكية لتقديم دعم في التخطيط والاستخبارات لإسرائيل. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك" "قدم الوزير دعمًا لعملية إنقاذ الرهائن للوزير [يوآف] جالانت عبر الهاتف في نهاية هذا الأسبوع ووجه قوات العمليات الخاصة الأمريكية بالتقدم في التخطيط وتقديم دعم استخباراتي للقوات الدفاعية الإسرائيلية".وفقًا لتصريح المسؤول، ستتخذ إسرائيل الزمام في أي عمليات قد تتضمن مساعدة من قوات الولايات المتحدة، ولكن ذلك لا يعني وجود قوات أمريكية على الأرض.في وقت سابق يوم الثلاثاء، ذكرت وسائل الإعلام أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية قد وُضعت في حالة تأهب في دولة أوروبية قريبة من إسرائيل.وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وذلك بالتوازي مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231010/مسؤولون-إسرائيليون-التقديرات-تشير-إلى-مقتل-1200-إسرائيلي-وأسر-أكثر-من-200-في-هجوم-حماس-1081876872.html

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