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الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231011/الدفاع-الروسية-انظمه-الدفاع-الجوي-تدمر-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1081916957.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة حلقت في الأجواء فوق مقاطعة بيلغورود. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T21:43+0000
2023-10-11T21:52+0000
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أخبار روسيا اليوم
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وقالت الوزارة في بيان: "في الحادي عشر من أكتوبر في حوالي الساعة 23:50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة الأوكرانية بواسطة وسائل الدفاع الجوي الروسية فوق مقاطعة بيلغورود"من جانبه، قال حاكم المقاطعة: "الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أوكرانية لدى اقترابها من بيلغورود وسقوط حطامها اسفر عن احتراق مبنى سكني خاص". وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.وأمس الخميس، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية في أراضي البلاد خلال الليل.
https://sputnikarabic.ae/20231005/الدفاع-الروسية-تدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1081703474.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

21:43 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 21:52 GMT 11.10.2023)
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة حلقت في الأجواء فوق مقاطعة بيلغورود.
وقالت الوزارة في بيان: "في الحادي عشر من أكتوبر في حوالي الساعة 23:50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
5 أكتوبر, 21:27 GMT
وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة الأوكرانية بواسطة وسائل الدفاع الجوي الروسية فوق مقاطعة بيلغورود"
من جانبه، قال حاكم المقاطعة: "الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أوكرانية لدى اقترابها من بيلغورود وسقوط حطامها اسفر عن احتراق مبنى سكني خاص".
وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأمس الخميس، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية في أراضي البلاد خلال الليل.
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