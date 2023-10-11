https://sputnikarabic.ae/20231011/الذكاء-الاصطناعي-يصمم-أول-روبوت-له-بشكل-غريب-فيديو-1081903134.html
الذكاء الاصطناعي يصمم أول روبوت له بشكل "غريب"... فيديو
الذكاء الاصطناعي يصمم أول روبوت له بشكل "غريب"... فيديو
طلبت مجموعة من الباحثين من الذكاء الاصطناعي تصميم روبوت يمكنه المشي، إذ ابتكر شيئًا "صغيرًا واسفنجيًا ومشوهًا" يمشي بالتشنج عندما يكون مليئًا بالهواء. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T11:17+0000
2023-10-11T11:17+0000
2023-10-11T11:17+0000
علوم
روبوت
الذكاء الإصطناعي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061714042_0:330:2000:1455_1920x0_80_0_0_81ad978054b46cdf8a15372bffd2ec2f.jpg
وكتب الباحثون في جامعة نورث وسترن، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة فيرمونت، النتائج التي توصلوا إليها في مقال لمجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم.وأوضح الباحثون: "أخبرنا الذكاء الاصطناعي أننا نريد روبوتًا يمكنه المشي عبر الأرض. ثم قمنا ببساطة بالضغط على الزر".وبدأ الذكاء الاصطناعي بكتلة مطاطية صغيرة وصمم أشكالًا مختلفة قبل الوصول إلى التصميم النهائي الذي يمكنه المشي. التصميم النهائي يسير بعد ضخه بالهواء بواسطة أحد الباحثين، بحسب بحث نشر في مجلة "ساينس أليرت" العلمية. وقال كريغمان: "عندما يصمم البشر الروبوتات، فإننا نميل إلى تصميمها لتبدو وكأنها أشياء مألوفة، لكن الذكاء الاصطناعي يمكنه خلق إمكانيات جديدة ومسارات جديدة للمضي قدمًا لم يفكر فيها البشر من قبل".وعينت شركة مشروبات بولندية روبوتًا بشريًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يُدعى "ميكا"، في منصب الرئيس التنفيذي لها، في أغسطس/ آب من العام الماضي. وقال ميكا لـ"رويترز" إنه ليس لديه عطلات نهاية الأسبوع وهو "يعمل دائمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061714042_0:143:2000:1643_1920x0_80_0_0_101e553bd4e957d1d182af90b4fd2713.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, روبوت, الذكاء الإصطناعي
علوم, روبوت, الذكاء الإصطناعي
الذكاء الاصطناعي يصمم أول روبوت له بشكل "غريب"... فيديو
تابعنا عبر
طلبت مجموعة من الباحثين من الذكاء الاصطناعي تصميم روبوت يمكنه المشي، إذ ابتكر شيئًا "صغيرًا واسفنجيًا ومشوهًا" يمشي بالتشنج عندما يكون مليئًا بالهواء.
وكتب الباحثون في جامعة نورث وسترن، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة فيرمونت، النتائج التي توصلوا إليها في مقال لمجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم.
وأوضح الباحثون: "أخبرنا الذكاء الاصطناعي أننا نريد روبوتًا يمكنه المشي عبر الأرض. ثم قمنا ببساطة بالضغط على الزر".
وكتب سام كريغمان، الأستاذ المساعد في جامعة نورث وسترن، والباحث الرئيسي وراء الدراسة، في تدوينة منفصلة: "في 26 ثانية، صمم الذكاء الاصطناعي مخططًا لروبوت لا يشبه أي حيوان على الأرض على الإطلاق".
وبدأ الذكاء الاصطناعي بكتلة مطاطية صغيرة وصمم أشكالًا مختلفة قبل الوصول إلى التصميم النهائي الذي يمكنه المشي. التصميم النهائي يسير بعد ضخه بالهواء بواسطة أحد الباحثين، بحسب بحث نشر في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وقال كريغمان: "عندما يصمم البشر الروبوتات
، فإننا نميل إلى تصميمها لتبدو وكأنها أشياء مألوفة، لكن الذكاء الاصطناعي يمكنه خلق إمكانيات جديدة ومسارات جديدة للمضي قدمًا لم يفكر فيها البشر من قبل".
وعينت شركة مشروبات بولندية روبوتًا بشريًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يُدعى "ميكا"، في منصب الرئيس التنفيذي لها، في أغسطس/ آب من العام الماضي. وقال ميكا لـ"رويترز" إنه ليس لديه عطلات نهاية الأسبوع وهو "يعمل دائمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".