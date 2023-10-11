https://sputnikarabic.ae/20231011/الكرملين-جاري-التحضير-لزيارة-الرئيس-الفلسطيني-إلى-روسيا-1081899445.html

الكرملين: جاري التحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني إلى روسيا

الكرملين: جاري التحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني إلى روسيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه يجري الإعداد لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا. 11.10.2023, سبوتنيك عربي

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موسكو – سبوتنيك. جاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت قد ظهرت تفاصيل بشأن زيارة الرئيس الفلسطيني لموسكو.وكان بيسكوف قد صرح أيضا بأن روسيا تحافظ على الحوار مع إسرائيل وفلسطين، لأنه من المهم الحفاظ على نهج متوازن من أجل المشاركة في عملية التسوية.وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231011/الكرملين-روسيا-تحافظ-على-الحوار-مع-إسرائيل-وفلسطين-وهذا-يعطيها-حق-المشاركة-في-التسوية--عاجل-1081893970.html

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