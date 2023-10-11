https://sputnikarabic.ae/20231011/الكرملين-روسيا-تحافظ-على-الحوار-مع-إسرائيل-وفلسطين-وهذا-يعطيها-حق-المشاركة-في-التسوية--عاجل-1081893970.html
الكرملين: روسيا تحافظ على الحوار مع إسرائيل وفلسطين وهذا يعطيها حق المشاركة في التسوية- عاجل
الكرملين: روسيا تحافظ على الحوار مع إسرائيل وفلسطين وهذا يعطيها حق المشاركة في التسوية- عاجل
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا تحافظ على الحوار مع إسرائيل وفلسطين، فمن المهم الحفاظ على نهج متوازن من أجل المشاركة... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T08:53+0000
2023-10-11T08:53+0000
2023-10-11T09:21+0000
العالم
روسيا
طوفان الأقصى
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وأضاف بيسكوف: "نحن نحافظ على الحوار مع البلدين... لكن يجب ألا ننسى ما هو السبب الرئيسي لهذا الوضع".وأكد دميتري بيسكوف أنه يجب على روسيا أن تحافظ على مسافة متساوية من الجميع، مما يمنحها الحق في المشاركة في عملية التسوية، موضحًا: "ويمكن لروسيا وستلعب دورا في عملية التسوية".أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الإسرائيلي-يدعي-تدمير-نظام-رصد-جوي-لـحماس-يعتمد-على-شبكة-مزروعة-بسخانات-المياه-فيديو-1081880346.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, طوفان الأقصى
العالم, روسيا, طوفان الأقصى
الكرملين: روسيا تحافظ على الحوار مع إسرائيل وفلسطين وهذا يعطيها حق المشاركة في التسوية- عاجل
08:53 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 09:21 GMT 11.10.2023) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا تحافظ على الحوار مع إسرائيل وفلسطين، فمن المهم الحفاظ على نهج متوازن من أجل المشاركة في عملية التسوية.
وأضاف بيسكوف: "نحن نحافظ على الحوار مع البلدين... لكن يجب ألا ننسى ما هو السبب الرئيسي لهذا الوضع".
وأضاف بيسكوف: "من المهم بالنسبة لنا الحفاظ على نهج متوازن، والبقاء على اتصال مع طرفي الصراع".
وأكد دميتري بيسكوف أنه يجب على روسيا أن تحافظ على مسافة متساوية من الجميع، مما يمنحها الحق في المشاركة في عملية التسوية، موضحًا: "ويمكن لروسيا وستلعب دورا في عملية التسوية".
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"
.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.