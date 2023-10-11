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https://sputnikarabic.ae/20231011/حماس-تطلق-سراح-مستوطنة-إسرائيلية-وطفليها--1081916682.html
"حماس" تطلق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها
"حماس" تطلق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم، إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها، بعدما احتجزهم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، خلال الاشتباكات مع... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T21:36+0000
2023-10-11T21:36+0000
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وبثت حركة حماس على قناتها بتطبيق "تلغرام" مقطع فيديو أكدت خلاله أن "كتائب القسام تطلق سراح مستوطنة وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات".وأظهر مقطع الفيديو لحظة إطلاق سراح السيدة الإسرائيلية وطفليها على حدود قطاع غزة.وفجر السبت الماضي، أعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، شن عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل منذ ذلك الوقت شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.وأسفرت الاشتباكات من ذلك الوقت عن مقتل ما يزيد عن 1200 إسرائيلي، وإصابة المئات، وأسر عدد غير معروف من الإسرائيليين، فيما قتل 1100 فلسطيني جراء الغارات على قطاع غزة، وأصيب 5339 آخرون، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الإسرائيلي-يواصل-قصفه-لأهداف-تابعة-لمنظمة-حماس-في-قطاع-غزة-1081916527.html
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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي

"حماس" تطلق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها

21:36 GMT 11.10.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abedكتائب عز الدين القسام
كتائب عز الدين القسام - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم، إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها، بعدما احتجزهم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، خلال الاشتباكات مع إسرائيل.
القاهرة - سبوتنيك. وبثت حركة حماس على قناتها بتطبيق "تلغرام" مقطع فيديو أكدت خلاله أن "كتائب القسام تطلق سراح مستوطنة وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات".
القصف الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه لأهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة
21:28 GMT
وأظهر مقطع الفيديو لحظة إطلاق سراح السيدة الإسرائيلية وطفليها على حدود قطاع غزة.
وفجر السبت الماضي، أعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، شن عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل منذ ذلك الوقت شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.
وأسفرت الاشتباكات من ذلك الوقت عن مقتل ما يزيد عن 1200 إسرائيلي، وإصابة المئات، وأسر عدد غير معروف من الإسرائيليين، فيما قتل 1100 فلسطيني جراء الغارات على قطاع غزة، وأصيب 5339 آخرون، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
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