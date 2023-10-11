https://sputnikarabic.ae/20231011/زلزال-بقوة-63-درجة-يضرب-منطقة-شمال-غربي-أفغانستان-1081878642.html
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة شمال غربي أفغانستان
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة شمال غربي أفغانستان
أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة شمال غربي أفغانستان. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T00:55+0000
2023-10-11T00:55+0000
2023-10-11T01:02+0000
زلزال
أخبار أفغانستان اليوم
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وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 10 كم وعلى بعد 36 كم شمال غرب هرات في غرب أفغانستان.يذكر أن زلزالين بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضربا مدينة هرات، التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في أفغانستان، يوم السبت الماضي، وتقع على بعد 75 ميلًا شرق الحدود مع إيران، كما شعر سكان مقاطعة رضوي خراسان شمال شرقي إيران بالزلزالين.ونقلت حكومة "طالبان" الأفغانية، بعض الجرحى بطائرات هليكوبتر، وقد خلف الزلزال عدد ضحايا بلغ 2445 قتيلا، فيما يسابق المتطوعون الزمن لإنقاذ الناجين، كما أطلقت السلطات نداء عاجلا للمساعدة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20231009/ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-أفغانستان-إلى-2445-قتيلا-1081807176.html
أخبار أفغانستان اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, أخبار أفغانستان اليوم
زلزال, أخبار أفغانستان اليوم
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة شمال غربي أفغانستان
00:55 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 01:02 GMT 11.10.2023) تابعنا عبر
أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة شمال غربي أفغانستان.
وقال المركز
إن الزلزال وقع على عمق 10 كم وعلى بعد 36 كم شمال غرب هرات في غرب أفغانستان.
يذكر أن زلزالين بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضربا مدينة هرات
، التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في أفغانستان، يوم السبت الماضي، وتقع على بعد 75 ميلًا شرق الحدود مع إيران، كما شعر سكان مقاطعة رضوي خراسان شمال شرقي إيران بالزلزالين.
ونقلت حكومة "طالبان" الأفغانية، بعض الجرحى بطائرات هليكوبتر، وقد خلف الزلزال عدد ضحايا بلغ 2445 قتيلا، فيما يسابق المتطوعون الزمن لإنقاذ الناجين، كما أطلقت السلطات نداء عاجلا للمساعدة الدولية.