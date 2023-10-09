https://sputnikarabic.ae/20231009/ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-أفغانستان-إلى-2445-قتيلا-1081807176.html

ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2445 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2445 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2445 قتيلا، فيما يسابق المتطوعون الزمن لإنقاذ الناجين، كما أطلقت السلطات نداء عاجلا للمساعدة الدولية. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T02:34+0000

2023-10-09T02:34+0000

2023-10-09T02:34+0000

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سبوتنيك. وطلبت حكومة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية) الغذاء والدواء والخيام للناجين، وذلك في ظل استمرار الهزات الارتدادية، ما يزيد التحديات التي تواجه جهود الإغاثة.وأفاد مسؤولو طالبان بتزايد عدد القتلى، مشددين على الحاجة الملحة للمساعدات، حيث يفتقر رجال الإنقاذ على الأرض إلى التدريب المهني، كما يتم استدعاء المنظمات الدولية لإرسال فرق مدربة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.وأظهرت صور متداولة قرية واحدة على الأقل تحولت إلى أنقاض بعد سلسلة من الزلازل التي دمرت منازل حجرية وطينية غربي البلاد، فيما أظهرت صور أخرى جثثا متناثرة ومغطاة، وكان من بينهم أطفال.من جانبه، صرح عبد الشكور صمدي، أحد سكان مدينة هيرات، إن "خمسة منازل على الأقل انهارت، ظهر يوم السبت الماضي"، وأضاف: "كل الناس خرجوا من منازلهم، فالمنازل والمكاتب والمتاجر كلها فارغة وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الزلازل، لقد كنت أنا وعائلتي داخل منزلنا، وشعرت بالزلزال".يذكر أن زلزالين بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضربا مدينة هرات التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في أفغانستان، يوم السبت الماضي، وتقع على بعد 75 ميلًا شرق الحدود مع إيران، كما شعر سكان مقاطعة رضوي خراسان شمال شرقي إيران بالزلازل.ونقلت حكومة طالبان الأفغانية، بعض الجرحى بطائرات هليكوبتر، فيما كانت الأمم المتحدة، قد قالت، في وقت سابق، إن "320 شخصا على الأقل قتلوا"، لكنها أضافت لاحقا أنه "لم يتم التحقق من هذا العدد".

https://sputnikarabic.ae/20231008/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-أفغانستان-إلى-2053-قتيلا-و9240-مصابًا---1081782188.html

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