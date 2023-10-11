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https://sputnikarabic.ae/20231011/سفير-البحرين-لدى-روسيا-أسبوع-الطاقة-الروسي-من-أكبر-منتديات-النفط-والطاقة-في-العالم-1081904760.html
سفير البحرين لدى روسيا: "أسبوع الطاقة الروسي" من أكبر منتديات النفط والطاقة في العالم
سفير البحرين لدى روسيا: "أسبوع الطاقة الروسي" من أكبر منتديات النفط والطاقة في العالم
وصف سفير البحرين لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، بأنه واحد من أكبر منتديات النفط والطاقة في العالم. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T11:55+0000
2023-10-11T11:55+0000
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وقال السفير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "يعتبر هذا المنتدى من أكبر منتديات النفط والغاز والطاقة في العالم، وتعتبر منصة ممتازة لتلاقي المنتجين والمستوردين والشركات".وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي" بمشاركة عربية وعالمية واسعة.وعُقدت الدورة الثامنة للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بمشاركة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان.
https://sputnikarabic.ae/20231011/انعقاد-الدورة-الـ8-للجنة-السعودية-الروسية-المشتركة-للتعاون-التجاري-والاقتصادي-والعلمي-والتقني-1081894816.html
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العالم العربي, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

سفير البحرين لدى روسيا: "أسبوع الطاقة الروسي" من أكبر منتديات النفط والطاقة في العالم

11:55 GMT 11.10.2023
© Sputnik . Vitaly Belousovسفير مملكة البحرين لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي
سفير مملكة البحرين لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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حصري
وصف سفير البحرين لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، بأنه واحد من أكبر منتديات النفط والطاقة في العالم.
وقال السفير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "يعتبر هذا المنتدى من أكبر منتديات النفط والغاز والطاقة في العالم، وتعتبر منصة ممتازة لتلاقي المنتجين والمستوردين والشركات".

وتابع الساعاتي: "نحرص دائما مع الدول العربية والخليجية على المشاركة في هذا المنتدى من أجل اللقاء مع الشركات العالمية والاطلاع على التقنيات الحديثة وتبادل الآراء".

انعقاد الدورة الـ8 للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
انعقاد الدورة الـ8 للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني
10:00 GMT

وأشار السفير البحريني إلى أن المنتدى "فرصة ثمينة وخاصة وأن المنتدى يقام برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهناك زخم كبير لهذا المنتدى".

وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي" بمشاركة عربية وعالمية واسعة.

ويناقش المنتدى مجموعة واسعة من القضايا، كالقضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمي، مثل مشاكل حماية المناخ وانتقال الطاقة والتحديات التي تواجه أسواق النفط، وتدريب الكوادر والتحول الرقمي لصناعة الطاقة.

وعُقدت الدورة الثامنة للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بمشاركة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان.
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