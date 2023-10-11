https://sputnikarabic.ae/20231011/سفير-فلسطين-لدى-روسيا-المشهد-مأساوي-ومرعب-في-غزة-1081904334.html

سفير فلسطين لدى روسيا: المشهد مأساوي ومرعب في غزة

سفير فلسطين لدى روسيا: المشهد مأساوي ومرعب في غزة

صرّح السفير الفلسطيني في روسيا، عبد الحفيظ نوفل، بأن الأوضاع تزداد صعوبة في فلسطين يوما بعد يوم، وأن الدولة "التي تدّعي الديمقراطية"، قامت بمجزرة في غزة لا... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

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وتابع نوفل، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، موضحا أنه "خلال يومين سقط 950 شهيدا من المدنيين، و5 آلاف جريح، وتم تهديم المباني الحكومية في غزة، وقطع الماء والكهرباء، وأقفلت الحدود حتى المعبر مع مصر".وحول المشاركة في أعمال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، والعمل المشترك مع الجانب الروسي في هذا المجال، قال السفير: "لدينا لجنة مشتركة ستكون في 20 من هذا الشهر، كان يجب أن تكون في رام الله، وسيتم من خلال هذه اللجنة مناقشة الكثير من القضايا والتعاون".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

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