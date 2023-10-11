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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231011/لقطات-جوية-للمدفعية-الروسية-وهي-تحبط-هجوما-أوكرانيا-في-أرتيوموفسك-فيديو-1081879609.html
لقطات جوية للمدفعية الروسية وهي تحبط هجوما أوكرانيا في أرتيوموفسك... فيديو
لقطات جوية للمدفعية الروسية وهي تحبط هجوما أوكرانيا في أرتيوموفسك... فيديو
نشرت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، مقطعا مصورا لقوات المدفعية وهي تقضي على مجموعة أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم على محور أرتيوموفسك. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T05:03+0000
2023-10-11T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
روسيا
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ترصد وحدات المدفعية الأهداف من خلال وحدة الاستطلاع التي تعتمد على الطيران المسير في تحديد الهدف وتصحيح الرمايات.ووجهت مجوعة قوات "الجنوب" ضربة ساحقة إلى مواقع خلال دقائق قليلة من تحركهم، حيث تم رصدهم وتحديد موقعهم.ويظهر في الفيديو كيف تم إصابة الجنود الأوكرانيين ضمن خنادق كانوا يحاولون التسلل منها، حيث تمت إصابتهم بدقة.ويعاني الأوكرانيون في اتجاه أرتيوموفسك من خسائر بشكل يومي، لكن القيادة لا تزال تدفع احتياطيات جديدة إلى المذبحة من أجل إرضاء الغربيين القيمين على إرسال المعدات والأسلحة الثقيلة.
https://sputnikarabic.ae/20231011/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-بريانسك-1081879263.html
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رصد عسكري, العالم, روسيا
رصد عسكري, العالم, روسيا

لقطات جوية للمدفعية الروسية وهي تحبط هجوما أوكرانيا في أرتيوموفسك... فيديو

05:03 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 05:26 GMT 11.10.2023)
© Photoمدفع أوكراني يتحول إلى أشلاء بعد ضربه بمسيرة لانتسيت روسية
مدفع أوكراني يتحول إلى أشلاء بعد ضربه بمسيرة لانتسيت روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© Photo
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نشرت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، مقطعا مصورا لقوات المدفعية وهي تقضي على مجموعة أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم على محور أرتيوموفسك.
ترصد وحدات المدفعية الأهداف من خلال وحدة الاستطلاع التي تعتمد على الطيران المسير في تحديد الهدف وتصحيح الرمايات.
ووجهت مجوعة قوات "الجنوب" ضربة ساحقة إلى مواقع خلال دقائق قليلة من تحركهم، حيث تم رصدهم وتحديد موقعهم.
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك
03:31 GMT
ويظهر في الفيديو كيف تم إصابة الجنود الأوكرانيين ضمن خنادق كانوا يحاولون التسلل منها، حيث تمت إصابتهم بدقة.
ويعاني الأوكرانيون في اتجاه أرتيوموفسك من خسائر بشكل يومي، لكن القيادة لا تزال تدفع احتياطيات جديدة إلى المذبحة من أجل إرضاء الغربيين القيمين على إرسال المعدات والأسلحة الثقيلة.
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