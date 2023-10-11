https://sputnikarabic.ae/20231011/مقتل-شخصين-جراء-إسقاط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-بضواحي-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1081917997.html
مقتل شخصين جراء إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية بضواحي مقاطعة بيلغورود الروسية
مقتل شخصين جراء إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية بضواحي مقاطعة بيلغورود الروسية
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، صباح اليوم الخميس، أن شخصين لقيا حتفهما جراء سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية قرب المقاطعة، لافتا إلى احتمالية وجود طفل تحت... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T23:15+0000
2023-10-11T23:15+0000
2023-10-11T23:18+0000
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وقال حاكم المقاطعة في قناة تلغرام: "للأسف الشديد، هناك ضحايا. تم استخراج جثتين من تحت الأنقاض - رجل وامرأة. من المفترض أن يكون هناك طفل تحت الأنقاض. عمليات الإنقاذ مستمرة".وفي وقت سابق، اليوم، أعلن حاكم المقاطعة أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية أثناء اقترابها من بيلغورود، ونتيجة لسقوط الحطام اشتعل منزل سكني خاص، وأصيب شخصان.وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.وأمس الخميس، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية في أراضي البلاد خلال الليل.
https://sputnikarabic.ae/20231011/الدفاع-الروسية-انظمه-الدفاع-الجوي-تدمر-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1081916957.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
مقتل شخصين جراء إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية بضواحي مقاطعة بيلغورود الروسية
23:15 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 23:18 GMT 11.10.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، صباح اليوم الخميس، أن شخصين لقيا حتفهما جراء سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية قرب المقاطعة، لافتا إلى احتمالية وجود طفل تحت الأنقاض.
وقال حاكم المقاطعة في قناة تلغرام: "للأسف الشديد، هناك ضحايا. تم استخراج جثتين من تحت الأنقاض - رجل وامرأة. من المفترض أن يكون هناك طفل تحت الأنقاض. عمليات الإنقاذ مستمرة".
وفي وقت سابق، اليوم، أعلن حاكم المقاطعة أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية
أثناء اقترابها من بيلغورود، ونتيجة لسقوط الحطام اشتعل منزل سكني خاص، وأصيب شخصان.
وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك
باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأمس الخميس، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية
في أراضي البلاد خلال الليل.