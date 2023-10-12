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https://sputnikarabic.ae/20231012/إسرائيل-تعلن-ارتفاع-عدد-قتلى-جنودها-إلى-247-بسبب-تصاعد-الصراع-1081954302.html
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى جنودها إلى 247 بسبب تصاعد الصراع
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى جنودها إلى 247 بسبب تصاعد الصراع
قال الجيش الإسرائيلي إن عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ يوم السبت بسبب التصعيد ارتفع إلى 247 جنديا. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T17:16+0000
2023-10-12T17:16+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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وقام الجيش بتحديث البيانات على موقعه الإلكتروني، وكانت القائمة في السابق تضم 220 جنديا قتيلا، ليصبح عدد القتلى من الجنود الآن 247 جنديا، وذكر أنه من بين الجنود القتلى هناك جنديات أيضا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفيما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231012/كتائب-القسام-درسنا-كل-ما-يتعلق-بمنطقة-العمليات-قبل-تنفيذ-معركة-طوفان-الأقصى-1081949277.html
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى جنودها إلى 247 بسبب تصاعد الصراع

17:16 GMT 12.10.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIأحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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قال الجيش الإسرائيلي إن عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ يوم السبت بسبب التصعيد ارتفع إلى 247 جنديا.
وقام الجيش بتحديث البيانات على موقعه الإلكتروني، وكانت القائمة في السابق تضم 220 جنديا قتيلا، ليصبح عدد القتلى من الجنود الآن 247 جنديا، وذكر أنه من بين الجنود القتلى هناك جنديات أيضا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
الوضع في عسقلان، حدود قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
كتائب القسام: درسنا كل ما يتعلق بمنطقة العمليات قبل تنفيذ معركة "طوفان الأقصى"
15:33 GMT
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفيما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
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