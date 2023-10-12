https://sputnikarabic.ae/20231012/إسرائيل-تعلن-ارتفاع-عدد-قتلى-جنودها-إلى-247-بسبب-تصاعد-الصراع-1081954302.html

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى جنودها إلى 247 بسبب تصاعد الصراع

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى جنودها إلى 247 بسبب تصاعد الصراع

قال الجيش الإسرائيلي إن عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ يوم السبت بسبب التصعيد ارتفع إلى 247 جنديا. 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T17:16+0000

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العالم

أخبار إسرائيل اليوم

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وقام الجيش بتحديث البيانات على موقعه الإلكتروني، وكانت القائمة في السابق تضم 220 جنديا قتيلا، ليصبح عدد القتلى من الجنود الآن 247 جنديا، وذكر أنه من بين الجنود القتلى هناك جنديات أيضا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفيما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231012/كتائب-القسام-درسنا-كل-ما-يتعلق-بمنطقة-العمليات-قبل-تنفيذ-معركة-طوفان-الأقصى-1081949277.html

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