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https://sputnikarabic.ae/20231012/إعلام-مكتب-نتنياهو-يمنع-الوزراء-الإسرائيليين-من-الحديث-عن-الهجمات-على-سوريا-1081938070.html
إعلام: مكتب نتنياهو يمنع الوزراء الإسرائيليين من الحديث عن الهجمات على سوريا
إعلام: مكتب نتنياهو يمنع الوزراء الإسرائيليين من الحديث عن الهجمات على سوريا
منع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، وزراءه في الحكومة من الحديث عن الهجوم المنسوب لبلاده على سوريا. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T12:26+0000
2023-10-12T12:48+0000
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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن نتنياهو قد أمر الوزراء الإسرائيليين في حكومته بمنع الحديث عن أي هجمات منسوبة لإسرائيل على سوريا.وشنت طائرات حربية إسرائيلية، ظهر اليوم، عدوانين متزامنين على مطار حلب الدولي انطلاقا من المياه الإقليمية قبالة السواحل السورية، وعلى مطار دمشق الدولي من فوق "الأراضي المحتلة".فقد ذكر مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي.قال المصدر الأمني لمراسل "سبوتنيك": وأضاف المصدر: "العدوان على مطار دمشق الدولي تزامن مع عدوان آخر استهدف مطار حلب الدولي في منطقة النيرب"، مضيفًا "الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تصدت لبعض الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".وأشار إلى أن "الفرق الفنية والدفاع المدني وصلت إلى مواقع الانفجار في مطاري دمشق وحلب، وباشرت على الفور التعامل مع الأضرار تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي"، منوهًا إلى أن "العدوان الإسرائيلي استهدف المهابط الرئيسية في مطاري حلب ودمشق الدوليين"، وتشير المعلومات الأولية من مراسل "سبوتنيك" في حلب إلى خروج مطار حلب عن الخدمة.
https://sputnikarabic.ae/20231012/مصدر-أمني-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لصواريخ-إسرائيلية-استهدفت-مطار-دمشق-الدولي-1081933915.html
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الأخبار, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
الأخبار, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

إعلام: مكتب نتنياهو يمنع الوزراء الإسرائيليين من الحديث عن الهجمات على سوريا

12:26 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 12:48 GMT 12.10.2023)
© AFP 2023 / STRINGERانفجارات ضخمة في محيط مطار دمشق الدولي (صورة أرشيفية)
انفجارات ضخمة في محيط مطار دمشق الدولي (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© AFP 2023 / STRINGER
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منع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، وزراءه في الحكومة من الحديث عن الهجوم المنسوب لبلاده على سوريا.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن نتنياهو قد أمر الوزراء الإسرائيليين في حكومته بمنع الحديث عن أي هجمات منسوبة لإسرائيل على سوريا.
وشنت طائرات حربية إسرائيلية، ظهر اليوم، عدوانين متزامنين على مطار حلب الدولي انطلاقا من المياه الإقليمية قبالة السواحل السورية، وعلى مطار دمشق الدولي من فوق "الأراضي المحتلة".
صواريخ الدفاع الجوي إس-300 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية وخروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة
11:15 GMT
فقد ذكر مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي.
قال المصدر الأمني لمراسل "سبوتنيك":
طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، استهدفت محيط العاصمة دمشق، وطائرات أخرى استهدفت مطار حلب الدولي بصواريخ موجهة من فوق المياه الإقليمية، قبالة السواحل السورية.
وأضاف المصدر: "العدوان على مطار دمشق الدولي تزامن مع عدوان آخر استهدف مطار حلب الدولي في منطقة النيرب"، مضيفًا "الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تصدت لبعض الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".
وأشار إلى أن "الفرق الفنية والدفاع المدني وصلت إلى مواقع الانفجار في مطاري دمشق وحلب، وباشرت على الفور التعامل مع الأضرار تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي"، منوهًا إلى أن "العدوان الإسرائيلي استهدف المهابط الرئيسية في مطاري حلب ودمشق الدوليين"، وتشير المعلومات الأولية من مراسل "سبوتنيك" في حلب إلى خروج مطار حلب عن الخدمة.
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